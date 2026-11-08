El Papa demana a l'Uruguai un "ús savi" de la IA que col·loqui les persones abans que l'algoritme"

VATICAN MEDIA / Zuma Press / Europa Press
MADRID 8 nov. (EUROPA PRESS) -
El Papa Lleó XIV ha demanat a la comunitat educativa uruguaiana que contribueixi a "l'ús savi de les tecnologies i la IA, col·locant la persona abans que l'algoritme i harmonitzant les intel·ligències tècnica, emocional, social, espiritual i ecològica".
Així s'ha expressat el Pontífex durant la seva trobada amb el món de l'educació a la Universitat Catòlica de l'Uruguai que va tenir lloc aquest dissabte, una de les cites d'una jornada a Montevideo que ha inclòs també la visita al barri de Casavalle i una vigília d'oració en l'Estadi Centenari.
"La paradoxa resulta cada vegada més evident: mentre s'atribueix 'intel·ligència' als sistemes computacionals, ens costa reconèixer la dignitat inalienable de les persones, les vides de les quals es jutgen segons el criteri de l'eficiència i, quan es considera que ja no són productives, són rebutjades i descartades", ha expressat Lleó XIV, al mateix temps que ha qualificat el "procés de deshumanització" actual com "un desafiament" per a institucions escolars i universitàries i ha subratllat que "ningú pugues ser rebutjat".
Lleó XIV ha estructurat el seu discurs en un "passeig" pels cinc sentits. Al parlar de la vista, ha demanat que "en la seva tasca educativa la contemplació tingui un lloc privilegiat", i sobre el tacte ha lamentat que "els dits humans estan produint la més terrible de les 'obres humanes': la guerra". Sobre el gust, ha afirmat que "no pot ser considerat savi aquell que reuneix informació, sense discernir, sense reflexionar, sense conèixer el context", i sobre la oïda, que l'educació catòlica "no pot estar projectada en un circuit tancat" perquè "el que escolta reconeix a l'un altre com un bé, no com una amenaça".
El Papa també va mantenir una trobada amb la realitat social del barri de Casavalle, un dels més degradats de la capital uruguaiana, on ha fet referència a la paràbola del bon samaritano per denunciar la inseguretat i la violència que amenacen els barris.
"No podem passar de llarg quan sabem que hi ha nens a l'Uruguai que no van a escola per por de no tornar", ha dit el Pontífex durant aquesta trobada en la parròquia de Nostra Senyora de Guadalupe, i ha afegit que "un fill d'aquest país, tan ric en recursos, no hauria d'anar-se'n a dormir sense menjar, ni hauria de renunciar a rebre una educació i un futur dignes a causa de la inseguretat que regna en les carrers".
ANIMA AlS JOVES A CASAR-SE
Ja a la nit, en la vigília de l'Estadi Centenari, el Pontífex ha reflexionat sobre "l'avanç de la secularització i d'una indiferència religiosa cada vegada més estesa", i ha sostingut que l'experiència dels creients uruguaians "pot ajudar germans i germanes en altres parts del món que comencen a descobrir què significa ser una minoria".
En el seu missatge als joves, el Papa els ha animat a casar-se i formar una família. "No li temin al 'per sempre'!", ha expressat el Pontífex, al mateix temps que ha animat als matrimonis a tenir fills "fins i tot quan el món els digui que un fill és una càrrega".
"Que l'entusiasme que vostès estan vivint avui, ho trobin tots els dies", ha expressat Lleó XIV, i ha demanat als assistents a aquests actes que siguin "aquesta veu que l'Uruguai necessita per descobrir de debò quant és important la fe en Déu, quant és valuosa la vida humana".
Així mateix, abans de posar fi a la seva agenda del dia, el Papa va fer una parada breu en la Llar Sacerdotal Monsenyor Jacinto Vera, la casa per a sacerdots del clergat secular de l'Uruguai, on viuen els qui ja s'han retirat o pateixen alguna malaltia. Allí es va reunir amb una vintena de sacerdots ancians als quals va impartir la benedicció.
"El papa va saludar individualment a cadascun d'ells i va destacar el valor absolut de la vida, fins i tot quan es vés afeblida per l'edat o la malaltia, així com els llargs anys de ministeri dels allí presents", indica un comunicat del Vaticà sobre aquesta trobada.