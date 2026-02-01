El Papa demana "diàleg sincer i eficaç" davant de l'augment de les tensions entre Cuba i Estats Units

Vatican Media/IPA via ZUMA Press / DPA
MADRID 1 febr. (EUROPA PRESS) -
León XIV ha demanat "diàleg sincer i eficaç" per evitar "la violència i qualsevol acció que pugui augmentar el patiment del poble cubà" davant del que ell mateix ha denominat un "augment" de les tensions entre Cuba i Estats Units.
Així ho ha expressat aquest diumenge després del tradicional rés de l'Ángelus celebrat a la plaça de Sant Pere, on ha assegurat rebre "amb gran preocupació" les notícies sobre l'augment de tensions "entre dos països veïns".
A més, ha recordat que l'1 de febrer se celebra a Itàlia la Jornada nacional de les víctimes civils de les guerres i els conflictes al món, una iniciativa que el Papa considera "tràgicament actual".
"Cada dia es registren víctimes civils d'accions armades que violen obertament la moral i el dret. Els morts i ferits d'ahir i d'avui seran veritablement honrats quan es posi fi a aquesta intolerable injustícia", ha expressat el bisbe de Roma.
D'altra banda, ha aprofitat la seva intervenció per resar per les víctimes de l'ensulsiada en una mina a Kivu del Nord, a la República Democràtica del Congo, on dijous passat van morir almenys 226 persones com a conseqüència d'un enorme devessall de terra.
També ha recordat a les víctimes dels temporals que han assotat Portugal i el sud d'Itàlia en els últims dies. "I no oblidem a les poblacions de Moçambic, durament afectades per les inundacions", ha afegit el Pontífex al final de l'Ángelus.