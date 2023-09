El papa crida a aturar la proliferació nuclear i acabar amb la corrupció durant la seva visita a Mongòlia

MADRID, 2 set. (EUROPA PRESS) -

El papa Francesc ha pronunciat aquest dissabte el seu primer discurs des que va arribar a Mongòlia durant una trobada amb les autoritats, la societat civil i el cos diplomàtic, durant el qual ha fet una crida a aturar la proliferació nuclear, a posar fi a la corrupció i a la difusió de la cultura de la solidaritat.

El pontífex ha mostrat obertament la seva oposició a les armes nuclears i ha apostat per la construcció de la pau, reforçant el seu compromís amb els Drets Humans, segons ha informat el portal del Vaticà 'Vatican News'.

En aquest sentit, ha recalcat que Mongòlia podria tenir un rol rellevant a l'hora d'acostar-se a aquest objectiu donada "la seva àmplia xarxa de relacions diplomàtiques, la seva activa adhesió a les Nacions Unides i el seu compromís amb els Drets Humans".

"Mongòlia no és només una nació democràtica que té una política exterior pacífica, sinó que es proposa tenir un paper important per a la pau mundial", ha expressat el papa, destacant l'exclusió de la pena capital de l'ordenament judicial mongol.

Així, parafrasejant un proverbi local, Bergoglio ha demanat que, de la mateixa manera que "els núvols passen i el cel es queda", que "passin els núvols foscos de la guerra, que es dissipin per la ferma voluntat d'una fraternitat universal en la qual les tensions es resolguin sobre la base de la trobada i del diàleg, i que a tots se'ls garanteixin els drets fonamentals".

"LA CORRUPCIÓ EMPOBREIX PAÏSOS"

Durant la seva al·locució, el pontífex també ha reparat en el "corc" de la corrupció, que ha descrit com "una amenaça seriosa per al desenvolupament de qualsevol grup humà, d'una mentalitat utilitarista i desaprensiva".

"La corrupció empobreix països sencers", ha sentenciat el papa, al·legant que "les religions que s'inspiren en el seu patrimoni espiritual original i no són corrompudes per desviacions sectàries són, en caràcter general, suports fiables per a la construcció de societats sanes i pròsperes (...), representant també un fre per a la perillosa corrupció".

AMPLITUD DE MIRES

Com a contrapartida, Bergoglio ha enaltit la "cultura de la cura" i de la solidaritat davant la "mirada miop" dels que persegueixen "un interès particular".

En aquest sentit, el representant del Vaticà ha sol·licitat "abraçar amb la mirada l'ampli horitzó que ens envolta, superant les visions estretes i obrint-nos a una mentalitat àmplia".

Com a exemple d'aquesta amplitud de mires anhelada a nivell mundial, el pontífex a assenyalat Mongòlia, país al qual ha lloat per la "saviesa" i la "espiritualitat" del seu poble, la seva cultura, l'"excepcional capacitat" dels seus líders i avantpassats per integrar veus i experiències diverses i "la seva actitud respectuosa i conciliadora" amb la tradició, entre d'altres.

"Per això, per a vostès va ser gairebé natural arribar a la llibertat de pensament i de religió, consagrada en la vostra actual Constitució; que ha superat la ideologia sense vessament de sang, la ideologia atea que es creia obligada a extirpar el sentiment religiós, considerant-lo un fre al desenvolupament. Avui es reconeix en aquest valor essencial de l'harmonia i de la sinergia entre fidels de credos diferents, que --cadascú des del seu punt de vista-- contribueixen al progrés moral i espiritual", ha elogiat.

La visita del papa Francesc a Mongòlia, que es perllongarà fins al 4 de setembre, constitueix el seu 43è viatge apostòlic internacional com a pontífex i és la primera visita d'un pontífex a aquest país amb una ubicació simbòlica geopolíticament, ja que es troba entre Rússia i la Xina.

Amb aquest viatge, confirmat el passat 3 de juny, el pontífex respon a la invitació del president de Mongòlia i de les autoritats eclesiàstiques del país.