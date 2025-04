Comença el funeral de Francesc, acomiadat per milers de persones i mig centenar de caps d'Estat

Culminarà amb la sortida del fèretre cap a la Basílica de Santa Maria La Major, on serà inhumat

MADRID, 26 abr. (EUROPA PRESS) -

El funeral pel Papa Francesc ha començat aquest dissabte 26 d'abril, a les 10.00 hores, acomiadat per desenes de milers de persones congregades a la Plaça de Sant Pere, des de primera hora del matí --més de 200.00 persones segons el servei de protecció civil-- i dignataris de més de 140 delegacions internacionals.

Desenes de milers de fidels han començat a ocupar a les 09.00 els seients preparats a la plaça a l'espera de l'inici del servei que presideix el cardenal Giovanni Battista Re en record del Papa, que va morir dilluns als 88 anys a la Casa Santa Marta després de sofrir un vessament cerebral i una insuficiència cardíaca posterior, mentre es recuperava d'una pneumònia doble que el va mantenir hospitalitzat cinc setmanes.

En primera fila es trobaran el president d'Argentina, Javier Milei, com a cap d'Estat del país de naixement del Papa, i la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, com a cap del Govern del país la nacionalitat del qual també ostentava el Papa. Darrere d'ells s'asseuran els monarques i, després, la resta de caps d'Estat i de Govern, ordenats alfabèticament per país segons l'idioma francès.

L'ex-president d'Estats Units Joe Biden, devot catòlic que es va reunir amb Francesc en dues ocasions, i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, han estat dels primers a arribar.

A la missa fúnebre han estat convidades també ONG's, com Mediterranea Saving Humans, una organització italiana que treballa per protegir els refugiats que creuen el Mediterrani, i de Refugees in Libya, una ONG que treballa en favor dels migrants i refugiats reclosos en camps de detenció al país nord-africà. Francesc va forjar una estreta amistat amb tots dos grups.

Com va precisar el mestre de les celebracions litúrgiques pontifícies, Diego Ravelli, als cardenals reunits en la congregació general d'aquest divendres, serà "el funeral d'un pastor, no d'un sobirà", i se celebrarà en l'atri de la Basílica de Sant Pere del Vaticà, segons l'Ordo Exsequiarum Romani Pontificis'.

El cos del Papa no serà exposat en el catafalc, com passava en altres ocasions. Segons el llibret de la celebració de la missa exequial, la segona lectura es llegirà en espanyol, llengua materna de Francesc.

La missa exequial del Pontífex serà presidida pel cardenal Giovanni Battista Re, degà del Col·legi Cardenalici. Al final de l'Eucaristia tindrà lloc l'Ultima commendatio' i la 'Valedictio'. La cerimònia culminarà amb la sortida del fèretre del Bisbe de Roma, acompanyat per una processó que es preveu multitudinària, en direcció a la Basílica de Santa Maria La Major, on serà inhumat.

La tomba serà de marbre de la regió italiana de Ligúria i portarà la inscripció 'Franciscus', a més de la reproducció de la seva creu pectoral. Es troba en el nínxol de la nau lateral entre la Capella Paulina (Capella de la Salus Populi Romani) i la Capella Sforza de la basílica liberiana, prop de l'Altar de Sant Francesc, a la Basílica de Santa Maria la Major.

Un grup d'unes 40 persones pobres, presos, transsexuals, sense sostre i migrants acompanyaran el fèretre fins instants abans de l'enterrament del seu taüt. Aquestes persones necessitades estaran presents en l'escalinata d'accés a la Basílica Papal de Santa Maria La Major per donar-li el seu últim adeu. Cadascun tindrà una rosa blanca a la seva mà.

El taüt del Papa, que es traslladarà en un vehicle obert per permetre veure el fèretre, sortirà de l'Estat de la Ciutat del Vaticà per la Porta del Perugino i es dirigirà cap a la Basílica de Santa Maria la Major. Es preveu que el trajecte duri entre 30 i 40 minuts i que el vehicle que transporta el cos del Papa avanci a una velocitat d'uns 10 quilòmetres per hora.

Almenys 2.700 periodistes de tot el món s'han acreditat per als actes d'aquests dies.

EL DISPOSITIU DE SEGURETAT

El dispositiu de seguretat d'aquest dissabte a Roma comptarà amb franctiradors, esquadrons canins, equips de desactivació de bombes, forces especials en el riu Tíber i altres unitats per garantir que el funeral i l'enterrament del Papa transcorrin sense incidents.

Per protegir, no només la multitud de fidels al Vaticà i els seus voltants, sinó també els dignataris mundials, hi haurà un desplegament sense precedents de policies, militars i altres forces de seguretat.

Pel funeral de Joan Psu II, el 8 d'abril de 2005, es calcula que van anar uns quatre milions de persones a Roma arribades de tot el món, encara que només 300.000 van aconseguir un lloc a la Plaça de Sant Pere. A més, milers de pelegrins van passar la nit anterior a les rodalies de la plaça, en sacs de dormir.

En aquesta ocasió, i davant de l'arribada de desenes de milers de fidels, les mesures de seguretat al Vaticà s'han reforçat durant dies i s'ha establert una zona d'exclusió aèria. Les forces especials italianes també protegeixen la Plaça de Sant Pere amb equip de defensa antidrons.

La missa funeral del Papa marca l'inici del tradicional període de nou dies consecutius de dol que estaran marcats per misses en memòria del difunt Pontífex. Després d'aquest període, es podrà convocar el conclave de cardenals per triar al successor, en un termini que no podrà superar els 20 dies des de la seva mort.