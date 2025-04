Acaba el funeral del papa i el taüt surt entre aplaudiments de la Plaça de Sant Pere

MADRID 26 abr. (EUROPA PRESS) -

El funeral pel papa Francesc ha acabatt aquest dissabte i el taüt ha sortit de la Plaça de Sant Pere entre aplaudiments sobre les 12.10 per ser traslladat a la Basílica de Santa Maria La Major, on serà inhumat.

Al final de la missa, els cardenals s'han traslladat a l'interior de la Basílica acompanyats de cants marians, mentre el taüt era portat a coll per 14 sediaris pontificis, als qui acompanyava una petita comitiva formada pels seus familiars i la família pontifícia.

A l'interior de la Basílica, els purpurats han escortat el fèretre mentre repicaven les campanes. El taüt, que es trasllada en un vehicle obert per permetre veure el fèretre, ha sortit de l'Estat de la Ciutat del Vaticà per la Porta del Perugino cap a Santa Maria la Major.

La processó surt de l'Estat de la Ciutat del Vaticà per la Porta del Perugino, després passa per la Galeria Príncep Amadeu de Savoia-Aosta i continuarà per Corso Vittorio Emanuele. Una vegada que arribi a Piazza Venezia, girarà cap a la Via dei Fori Imperiali, arribarà al Coliseu i continuarà per Via Labicana i Via Merulana fins arribar a Piazza Santa Maria Maggiore.

Una vegada allà, la sepultura en el nínxol de la nau lateral de la basílica liberiana, entre la Capella Paulina i la Capella Sforza, estarà precedida pel cant de quatre salms i acompanyada de cinc intercessions.

A continuació, s'entonarà el Parenostre i sobre el fèretre s'imprimiran els segells del Cardenal Camarlenc de la Santa Església Romana, Kevin Joseph Farrell, de la Prefectura de la Casa Pontifícia, de l'Oficina de les Celebracions Litúrgiques del Romà Pontífex i del Capítol Liberià.

Una vegada conclosos aquests gestos, es col·locarà el fèretre en el sepulcre i es ruixarà amb aigua beneïda mentre s'entona el Regina Caeli.

Finalment, el notari del Capítol Liberià redactarà l'acta que certifica l'enterrament i la llegirà als presents. Després la signaran el cardenal camarlenc, el regent de la Casa Pontifícia, Leonardo Sapienza, el mestre de les Celebracions Litúrgiques Pontifícies, Diego Ravelli, i el notari.

Més de 150.000 persones s'han congregat a la Plaça de Sant Pere per assistir a aquesta missa funeral, segons xifres donades a conèixer pel Vaticà.

La missa exequial ha estat presidida pel cardenal Giovanni Battista Re, degà del Col·legi Cardenalici.

Un grup d'unes 40 persones --compost per pobres, presos, transsexuals, sense sostre i migrants-- acompanyaran el fèretre fins a instants abans de l'enterrament del seu taüt, i seran a l'escalinata d'accés a la basílica de Santa Maria La Major per donar-li el seu últim adeu, cadascun amb una rosa blanca a la mà.