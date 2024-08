El panell d'experts de l'ONU lliura al CNE el seu informe preliminar de les eleccions a Veneçuela

La falta de publicació d'actes "no té precedents en les eleccions democràtiques contemporànies"

El president de l'Assemblea Nacional veneçolana proposa una reforma de la llei electoral

MADRID, 14 ago. (EUROPA PRESS) -

El panell d'experts de Nacions Unides per a les eleccions presidencials de Veneçuela ha presentat un informe preliminar que ha lliurat al Consell Nacional Electoral (CNE) veneçolà i al secretari general de Nacions Unides, António Guterres, en el qual ha lamentat que l'organisme no hagi publicat les actes i hagi certificat la victòria de Nicolás Maduro únicament amb una comunicació oral que no tenia suport infogràfic.

"L'anunci d'un resultat electoral sense la publicació dels seus detalls o el lliurament de resultats tabulats a candidats no té precedents en les eleccions democràtiques contemporànies. Això va tenir un impacte negatiu en la confiança en el resultat anunciat pel CNE entre una gran part de l'electorat veneçolà", resa el text, que agrega que l'equip no ha pogut reunir-se amb la junta del CNE de forma presencial abans de la seva sortida del país.

En aquest sentit, ha assenyalat que "el procés de gestió de resultats del CNE no va complir amb les mesures bàsiques de transparència i integritat que són essencials per a la celebració d'eleccions creïbles. No va seguir les disposicions legals i reglamentàries nacionals i no es van complir tots els terminis estipulats".

El panell, que també ha criticat que després de la queixa de Maduro davant del Tribunal Suprem per verificar els resultats no s'han fet públics els protocols per a aquest procés, ha assenyalat que més de 20 persones han mort i més de 1.000 han estat detingudes com a conseqüència de les protestes després de l'anunci dels resultats. També ha registrat amenaces i intimidació contra funcionaris de centres electorals.

El panell d'experts --conformat per quatre experts i desplegat a principis de juliol-- va concloure el seu desplegament a Veneçuela el 2 d'agost, si bé el grup "segueix de prop els aspectes tècnics de les properes fases del procés electoral" i presentarà un informe final a Guterres, que estarà disponible al públic.

Els panells d'experts electorals no requereixen de l'aprovació del Consell de Seguretat de l'ONU o de l'Assemblea General, i són poc comuns perquè realitzen informes independents i interns sobre el desenvolupament general de les eleccions, proporcionant de forma confidencial recomanacions sobre millores de cara a futurs processos, en comptes d'emetre declaracions públiques avaluant el procés electoral d'un Estat membre, a diferència de les missions d'observació electoral.