El Pakistan, Rússia i la Xina presenten una resolució a l'ONU per a un alto el foc

Guterres alerta que l'atac de Washington a l'Iran "marca un gir perillós en una regió que ja trontolla"

Grossi denuncia una "greu degradació de la seguretat nuclear" pels bombardejos d'Irael i els Estats Units

MADRID, 23 juny (EUROPA PRESS) -

El Pakistan, Rússia i la Xina han presentat un projecte de resolució al Consell de Seguretat de l'ONU que inclou un alto el foc immediat i incondicional per evitar una escalada bèl·lica a l'Iran després dels bombardejos nord-americans.

"El Pakistan s'ha afegit a la Xina i Rússia per presentar un projecte de resolució. Aquesta resolució demana, entre altres coses, un alto el foc immediat i incondicional i insta les parts a evitar una escalada", ha explicat Asim Iftikhar Ahmad, durant la seva intervenció davant el Consell de Seguretat, reunit d'urgència aquest diumenge.

A més a més, la proposta demana "la protecció urgent dels civils i la infraestructura civil" i opta per "una via diplomàtica per avançar en la qüestió nuclear iraniana que sigui acceptable per a totes les parts".

Durant la sessió, el representant iranià, Saeid Iravani, ha acusat els Estats Units de "fer la guerra" a l'Iran "des d'un fals i absurd pretext" i ha denunciat la "flagrant agressió nord-americana", a la qual respondran de manera "proporcionada" quan ho decideixi l'exèrcit.

Iravani també ha criticat el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, per arrossegar els Estats Units a "una altra guerra costosa i infundada" amb "una violació flagrant del dret internacional" per acusar l'Iran d'"estar a punt d'aconseguir armament nuclear".

"El silenci, la doble vara de mesurar i la complicitat de les organitzacions internacionals i alguns països occidentals, com França i el Regne Unit, són igualment condemnables", ha afegit.

Per la seva banda, l'ambaixadora nord-americana davant l'ONU, Dorothy Shea, ha defensat l'"actuació en defensa del nostre aliat i en defensa dels seus ciutadans i interessos". "El Govern iranià fa 40 anys que proclama 'mort a Amèrica' i 'mort a Israel', una amenaça constant a la pau i la seguretat dels seus veïns, els Estats Units i el món sencer", s'ha lamentat.

Per això ha instat l'Iran a "cessar, després de 47 anys d'intents de destruir l'Estat d'Israel, intentar aconseguir armes nuclears i atacar ciutadans i interessos nord-americans per negociar la pau de bona fe pel benestar i la seguretat del poble de l'Iran i altres països".

Finalment, l'ambaixador israelià davant l'ONU, Danny Danon, ha assegurat que el món sencer hauria de donar les gràcies al president dels Estats Units, Donald Trump. "Gràcies, Donald Trump, per actuar quan tants han vacil·lat", ha declarat davant el Consell.

El secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, ha advertit que l'atac executat pels Estats Units contra l'Iran "marca un gir perillós en una regió que ja trontolla" i ha demanat actuar "immediatament i amb decisió per aturar els combats i tornar a unes negociacions serioses i sostingudes sobre el programa nuclear iranià".

Per la seva banda, el president de l'Organisme Internacional per a l'Energia Atòmica (OIEA), Rafael Grossi, ha denunciat que els atacs d'Israel i els Estats Units han provocat "una greu degradació de la seguretat nuclear", per la qual cosa la principal preocupació seria la contaminació química provocada pel bombardeig contra les instal·lacions nuclears de Fordo, Natanz i Esfahan.

En aquesta línia, ha advertit que hi ha un "risc real" d'una fuita radioactiva massiva a la regió, en cas que es produeixi un atac contra la zona de Buixehr. "L'escalada militar posa en perill vides i ajorna la diplomàcia per resoldre aquesta crisi", ha afegit.