El Pakistan "organitzarà" la signatura de l'acord entre els EUA i l'Iran divendres a Ginebra

MADRID 15 juny (EUROPA PRESS) -
El primer ministre del Pakistan, Shehbaz Sharif, ha assenyalat aquest dilluns que "organitzarà" la signatura entre els Estats Units i l'Iran per segellar l'acord provisional de cessament de les hostilitats entre tots dos països i el desbloqueig de l'estret d'Ormuz.
"La cerimònia d'aquest acord històric tindrà lloc el divendres 19 de juny a Ginebra i, si Déu vol, serà organitzada pel Pakistan", ha assegurat Sharif en una intervenció davant el Parlament pakistanès.
En la mateixa línia, el ministre d'Exteriors, Ishaq Dar, ha assenyalat amb "satisfacció" l'entesa assolida entre els Estats Units i la República Islàmica de l'Iran en incidir que aquesta fita "reflecteix el poder d'una implicació diplomàtica sostinguda i la determinació col·lectiva de les nacions amigues d'optar pel diàleg en lloc de la confrontació".
Dar ha insistit en la "participació activa" d'Islamabad amb "totes les parts implicades" i la seva defensa de "la moderació i el compromís constructiu" per recalcar el diàleg i la diplomàcia com "els únics mitjans viables per resoldre totes les qüestions pendents".
El titular d'Exteriors del Pakistan valora la "confiança" dipositada en el país pels líders dels Estats Units i l'Iran. "Reconeixem el seu compromís de continuar implicats en la recerca d'una solució pacífica i negociada", ha assenyalat, després de destacar l'Aràbia Saudita, Qatar, Turquia i Egipte per la seva tasca entre bambolines.
D'aquesta manera, ha subratllat que Islamabad està disposat a fer costat a "qualsevol iniciativa destinada a consolidar aquests avenços", després de l'acord preliminar assolit entre Washington i Teheran.