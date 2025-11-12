El Pakistan no descarta atacar a l'Afganistan després de l'atemptat suïcida a Islamabad

MADRID, 12 nov. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Defensa pakistanès, Khawaja Asif, ha afirmat aquest dimarts que l'opció de dur a terme accions a territori de l'Afganistan no pot ser "descartada" després de l'atemptat suïcida que ha matat a dotze persones a Islamabad i l'atac frustrat contra un campus militar a Waziristan Sud.
El titular de la cartera ministerial ha denunciat en una entrevista per a la cadena Geo TV que "els qui es refugien sota l'empara del règim talibà afganès" duen a terme atacs contra el Pakistan "repetidament" i ha asseverat que Pakistan resoldria "respondre amb la mateixa moneda" qualsevol provocació de l'Afganistan o de l'Índia, assenyalada poc abans pel primer ministre pakistanès, Shehbaz Sharif, per recolzar suposadament als grups armats que des de territori afganès haurien orquestrat, segons ell, l'atac.
"El Pakistan mai iniciarà cap aventura militar", ha defensat Asif, subratllant, en canvi, que Islamabad no deixarà "cap acte d'agressió sense resposta. "Respondrem amb contundència", ha advertit.