El Pakistan eleva a més de 480 els suposats talibans morts en els atacs contra l'Afganistan

MADRID 4 març (EUROPA PRESS) -
Les autoritats del Pakistan han elevat aquest dimecres a més de 480 els suposats talibans morts en els atacs contra l'Afganistan, iniciats fa una setmana arran d'una ofensiva terrestre dels fonamentalistes en resposta als últims bombardejos pakistanesos contra presumptes objectius de Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP).
El ministre d'Informació pakistanès, Attaullah Tarar, ha indicat per les xarxes socials que l'operació ja ha provocat 481 morts i 696 ferits a l'Afganistan, on han destruït 226 posts de control, a banda d'uns 35 més que han estat "capturats" per les forces del Pakistan.
Així mateix, ha destacat que l'exèrcit pakistanès ha destruït 198 tancs, vehicles blindats i sistemes d'artilleria, a més de xifrar en 56 els punts bombardats per la seva força aèria, sense que ara com ara els talibans hagin reaccionat a aquestes informacions.
Les hostilitats han esclatat dies després que les autoritats de l'Afganistan denunciessin davant el Consell de Seguretat de les Nacions Unides uns bombardejos efectuats pel Pakistan i asseguressin que els atacs es van saldar amb la mort de més d'una desena de civils.
Islamabad ha argumentat que els atacs aeris es van llançar contra "campaments i amagatalls terroristes" de TTP, conegut com els talibans pakistanesos, i Estat Islàmic, en una operació de resposta als recents atacs suïcides que han tingut lloc en sòl pakistanès.