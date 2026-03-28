Pakistan convida el diumenge a Aràbia Saudita, Turquia i Egipte a dos dies de converses sobre la guerra d'Iran

MADRID 28 març (EUROPA PRESS) -
El Govern de Pakistan ha convidat als ministres d'Exteriors d'Aràbia Saudita, Turquia i Egipte per mantenir, a partir d'aquest proper diumenge, dos dies de converses a la recerca d'opcions per resoldre la guerra d'Iran.
El viceprimer ministre i ministre d'Exteriors pakistanès, Ishaq Donar, ha explicat que la reunió se centrarà principalment en els esforços per "rebaixar les tensions a la regió" i explicarà com convidat d'excepció amb el primer ministre de Pakistan, Shehbaz Sharif.
Pakistan comparteix una frontera d'aproximadament 900 quilòmetres amb Iran i s'ha ofert com a mediador des que la guerra entre Estats Units i Israel i Iran es va estendre a la regió.
Sharif ha declarat que el seu país està disposat a acollir converses. El dijous, Donar va afirmar que Islamabad estava transmetent missatges entre Estats Units i Iran per reduir les tensions.
En una publicació a X, Sharif va confirmar que ha mantingut aquest dissabte una conversa telefònica amb el president iranià, Masoud Pezeshkian en la qual va reiterar "l'enèrgica condemna de Pakistan als continus atacs israelians contra Iran, inclosos els recents atacs contra infraestructura civil" i va aprofitar per reiterar "la solidaritat de Pakistan amb el valent poblo iranià".
Sharif també ha agraït al president iranià "el seu reconeixement als sincers esforços de Pakistan per promoure la pau i facilitar el diàleg a la regió", i informat a Pezeshkian sobre les gestions diplomàtiques que Islamabad manté amb Estats Units, els països del Golf i els països islàmics.