El Pakistan considera "actes de guerra" els atacs de l'Índia i es reserva el dret a respondre-hi

MADRID 7 maig (EUROPA PRESS) -

El Consell de Seguretat Nacional del Pakistan ha considerat "actes de guerra" els atacs aeris "deliberats" de l'exèrcit de l'Índia en territori pakistanès i ha afirmat que es reserva el dret a respondre-hi després de la mort de 26 persones al Caixmir pakistanès.

"Els atacs deliberats contra civils, entre els quals dones i nens innocents, per part de l'exèrcit indi constitueixen un crim atroç i vergonyós que viola totes les normes de conducta humana i les disposicions del dret internacional", ha indicat.

El Consell de Seguretat ha recordat que el Pakistan es reserva el dret de respondre als atacs indis en virtut del seu dret a l'"autodefensa", recollit en l'article 51 de la carta de les Nacions Unides, en el moment, lloc i manera que desitgi.

"Les forces armades del Pakistan han estat autoritzades a prendre les mesures corresponents", ha assenyalat en al·lusió a uns atacs "no provocats i injustificats" que s'han dirigit "de manera deliberada contra zones civils amb el fals pretext" de l'existència d'uns "campaments terroristes imaginaris".

Per tot plegat, el Consell ha exigit a la comunitat internacional que reconegui la gravetat de les accions "il·legals" del Govern de l'Índia i ha demanat pressió perquè reti comptes per "violar" les lleis internacionals, segons un comunicat recollit per 'Dawn'.

"Atacar el poble innocent no és tolerable ni acceptable per al Pakistan. L'Índia, contra tota lògica, ha tornat a provocar un infern a la regió; la responsabilitat recaurà directament sobre l'Índia", ha resolt.

A la reunió del Consell de Seguretat que ha tingut lloc aquest dimecres hi ha assistit el president de la comissió de caps de l'Estat Major Conjunt, Sahir Shamshad Mirza, i el primer ministre, Shehbaz Sharif, que té previst adreçar-se a la nació més tard.

Això es produeix després que el Ministeri d'Exteriors del Pakistan hagi convocat l'encarregada de negocis de l'Índia en territori pakistanès, Geetika Srivastava, la diplomàtica índia de rang superior al país veí, per abordar els últims atacs.

L'exèrcit pakistanès ha informat que ja són 26 els morts i més de 40 els ferits pels atacs de l'Índia, que diu que ha atacat "posicions terroristes" en resposta a l'atemptat de finals d'abril contra la localitat de Pahalgam, al Caixmir indi, en què van morir 26 persones.