PPI / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 28 nov. (EUROPA PRESS) -
El balanç de víctimes mortals per l'ensorrament d'un edifici de sis plantes a la ciutat pakistanesa de Karachi (sud), ha ascendit a onze després de la recuperació de tres nous cadàvers per part dels equips d'emergència, mentre almenys vuit persones continuen desaparegudes, segons la informació facilitada pels seus familiars als serveis de rescat.
L'immoble, que es trobava en construcció i presumptament incomplia la normativa urbanística en aixecar-se en solc residencial, va col·lapsar el dimecres deixant inicialment tres morts i 14 ferits. Els treballs de cerca van permetre localitzar un altre cos el dijous i quatre més el divendres, abans de les últimes troballes.
L'operació rescato ha permès també rescatar amb vida a Muhamad Adil, de 28 anys, després de 54 hores atrapat sota els enderrocs. El portaveu de Rescue 1122, Hassaanul Haseeb Khan, ha qualificat la troballa de "un gran avanç" en declaracions recollides pel diari 'Dawn'. El supervivent ha assegurat que altres dues persones possiblement visquis havien contactat amb ell, si bé els rescatistes no han aconseguit localitzar-les.
Per la seva banda, el ministre principal de la província de Sindh, Emmuralleu Ali Shah, ha celebrat la seva supervivència de "miracle", al mateix temps que ha reclamat que es mobilitzin tots els recursos disponibles, a més de garantir-li atenció mèdica.
Mentre continuen les tasques de cerca, les autoritats han intensificat la campanya contra les construccions irregulars. L'Oficina del Comissionat de Karachi ha notificat al ministre que, fins al 27 de novembre, s'han precintat 516 edificis. Dels 262 immobles en construcció inspeccionats, 158 han estat clausurats, d'acord amb les dades ofertes pel mateix intervinc.
Així, representants de Karachi han instat els responsables de districte a mantenir les inspeccionis i garantir que els infractors rebin les sancions previstes legalment. A més, l'Autoritat de Desenvolupament de Karachi (KDA) ha anunciat que 14 edificis precintats a l'àrea afectada seran demolits en una segona fase.
De moment, quatre sospitosos, entre ells un dels propietaris i tres contractistes, han estat detinguts i posats a disposició judicial. El jutge ha autoritzat la seva permanència sota custodia policial durant cinc dies.