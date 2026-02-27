El Pakistan anuncia una "guerra oberta" amb l'Afganistan, bombardeja Kabul i reivindica 133 morts

Europa Press/Contacto/Saifurahman Safi
MADRID, 27 febr. (EUROPA PRESS) -
El Govern del Pakistan ha bombardejat la capital de l'Afganistan, Kabul, a més d'altres localitats, segons ha anunciat a la matinada d'aquest divendres, quan s'ha atribuït la mort d'almenys "133 talibans afganesos" en un conflicte que el ministre de Defensa pakistanesa, Jawaya Asif, ha qualificat ja com una "guerra oberta" amb l'Afganistan.
"Continuen els contraatacs pakistanesos contra objectius a l'Afganistan. S'ha confirmat la mort de 133 talibans afganesos i més de 200 ferits. S'estimen moltes més baixes en atacs contra objectius militars a Kabul, Paktia i Kandahar", ha afirmat el ministre d'Informació pakistanesa, Ataulá Tarar, en un informe difós a xarxes socials amb informació actualitzada a les 3.40 (hora local) sobre l'operació batejada com a "Ira de la Veritat".
Tarar ha afirmat així mateix que les forces pakistaneses han destruït "més de 80 tancs, peces d'artilleria i vehicles blindats", així com 27 llocs talibans, als quals ha sumat altres nou capturats.