Pakistan.- Almenys 30 morts i 103 ferits en descarrilar un tren per una bomba al sud-oest de Pakistan

Europa Press/Contacto/PPI - Arxiu
ISLAMABAD 24 maig (DPA/EP) -
Almenys 30 persones han mort i 103 han resultat ferides aquest diumenge al sud-oest de Pakistan com a conseqüència de l'explosió d'una potent bomba que ha fet descarrilar un tren de passatgers a la província de Baluchistán, escenari des de fa anys d'un violentíssim conflicte separatista.
Les autoritats encara estan investigant la naturalesa de l'explosió que ha sacsejat aquest matí la capital de la província, la gran ciutat de Quetta i la Policia tem que la xifra de morts augmenti en breu.
Tres dels vagons del tren i la seva locomotora han descarrilat per complet i els serveis de rescat i Emergència han acordonat la zona de l'impacte mentre les autoritats de la ciutat han declarat a tots els hospitals en situació d'emergència.
A l'espera de conèixer l'autoria de l'atac, les autoritats no descarten que es tracti d'un nou atemptat de l'Exèrcit d'Alliberament de Baluchistán, el grup armat separatista que l'any passat va perpetrar un atac d'aquestes característiques en descarrilar un tren de passatgers que portava a desenes d'efectius de seguretat i les seves famílies, en el començament d'un tiroteig que va acabar amb més de 20 morts.
De moment, el primer ministre del país, Shebhaz Sharif, ha condemnat "l'horrenda" explosió de Chaman Phatak, que ha descrit com un "covard acte de terrorisme" i el ministre principal de l'estat, Sarfraz Bugti, ha assenyalat als "Fitna a l'Hindustan", el nom que rep tant l'ELB com altres grups separatistes, com a responsables de l'ocorregut.