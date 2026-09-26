Almenys 11 morts per un atemptat suïcida contra un lloc de control policial al nord-oest del Pakistan

PPI / Zuma Press / Europa Press - Arxiu
MADRID 26 set. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats del Pakistan han informat aquest dissabte que almenys 11 persones han mort i una trentena han resultat ferides a causa d'un atemptat suïcida comès en un lloc de control policial a la província de Khyber Pakhtunkhwa, al nord-oest del país.
L'atac ha tingut lloc a la localitat de Dera Ismail Khan, tal com ha confirmat el portaveu dels serveis d'emergències provincials, Bilal Faizi, que ha indicat que els ferits han estat traslladats a un hospital de la zona, alguns en estat greu.
Entre els morts hi ha 8 homes, 2 dones i 1 nen, si bé les tasques de cerca i rescat continuen a la zona. El lloc de control afectat es troba a prop de Mughal Kot, a la carretera que connecta Dera Ismail Khan amb Quetta, segons informacions del diari 'Dawn'.
Així mateix, la Policia ha procedit a l'enviament d'equips especialitzats en la desactivació d'explosius per dur a terme una investigació i discernir les causes de la deflagració.