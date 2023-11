Països de la Lliga Àrab i l'OCI demanen un alto el foc immediat a Gaza des de la cimera de Riad

Abbas demana protecció internacional i apel·la el Consell de Seguretat de l'ONU i els EUA

MADRID, 11 nov. (EUROPA PRESS) -

Líders dels països reunits a Riad amb motiu de la cimera conjunta i extraordinària de l'Organització de la Cooperació Islàmica (OCI) i la Lliga Àrab han demanat un alto el foc immediat a la Franja de Gaza en resposta als atacs israelians.

El príncep hereu de l'Aràbia Saudita, Mohammed bin Salman, ha estat l'encarregat d'inaugurar la cimera demanant un alto el foc per parar la "catàstrofe humanitària" a la Franja de Gaza.

"Aquesta és una catàstrofe humanitària que ha demostrat la incapacitat de la comunitat internacional i del Consell de Seguretat de l'ONU per posar fi a les grans violacions de les lleis humanitàries internacionals per part d'Israel i demostren la doble vara que aplica el món", ha apuntat Bin Salman, citat per la cadena Al-Jazeera. Les "autoritats d'ocupació israelianes" tenen la responsabilitat d'aquests "crims comesos contra civils".

El príncep hereu saudita ha demanat en qualsevol cas l'alliberament de tots els retinguts i presos i el "cessament immediat" de les operacions militars a Gaza, "esforços concertats" per posar fi al setge de l'enclavament i facilitar l'entrega d'ajuda humanitària, informa Al-Arabiya.

A més, ha ressaltat que "per assolir una pau definitiva cal la fi de l'ocupació israeliana, el desmantellament dels assentaments i l'establiment d'un estat palestí amb les fronteres del 1967 amb capital a Jerusalem Est".

ABBAS DEMANA PROTECCIÓ INTERNACIONAL

També ha intervingut en la cimera el president palestí, Mahmud Abbas, que ha demanat "protecció internacional" per al poble palestí davant els atacs de les forces armades israelianes i de colons tant a la Franja de Gaza com a Cisjordània.

Així, ha instat el Consell de Seguretat de l'ONU a "assumir les seves responsabilitats i posar fi immediatament a la brutal agressió israeliana a Gaza i a la resta de Palestina". "El poble palestí necessita la protecció internacional", ha recalcat.

Abbas ha fet especial èmfasi als Estats Units, a qui ha demanat que posi fi a l'"agressió israeliana, a l'ocupació i a les profanacions dels nostres llocs sagrats". "Necessitem i volem protecció internacional per als nostres civils desarmats", ha apel·lat.

El dirigent palestí ha denunciat igualment els "intents de desplaçar la nostra gent de Gaza o Cisjordània" i ha demanat pressionar perquè Israel permeti l'entrega d'ajuda humanitària.

Pel que fa a la solució del conflicte, Abbas ha destacat que "no existeixen solucions militars ni de seguretat que siguin acceptables" perquè "totes han fracassat". En particular, ha citat la política d'Israel d'"assentaments, annexions, neteja ètnica i discriminació racial" en contrast amb la proposta de solució que contempli un estat palestí que hauria de ser reconegut com a membre de l'ONU de ple dret pel Consell de Seguretat de l'ONU, ha instat Abbas.

Després d'Abbas ha intervingut el president egipci, Abdel Fattah al-Sisi, que ha destacat que l'alto el foc ha de ser "sense condicions" i ha denunciat el "càstig col·lectiu" contra la població palestina que "no es pot justificar com a defensa pròpia". També ha advertit del risc de propagació del conflicte per la regió, informa el diari estatal egipci 'Al-Ahram'.

ATACS A HOSPITALS

Al seu torn, l'emir de Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani, ha acusat el món de permetre a Israel actuar com si estigués per sobre de les lleis del Dret Internacional. "Com es pot atacar hospitals i que el món continuï en callant?", s'ha lamentat.

Així, ha demanat l'enviament d'un equip d'investigació de l'ONU per aclarir el que passa a la Franja de Gaza, també als hospitals. Sobre l'ajuda humanitària, Al-Thani ha denunciat el "xantatge" israelià.

El rei Abdullah II de Jordània ha recordat la "injustícia" que pateix el poble palestí "des de fa set dècades" i ha exigit corredors humanitaris per a l'entrada d'aliments.

En una línia semblant, el comissionat general de l'agència de les Nacions Unides per als refugiats palestins, l'UNRWA, Philippe Lazzarini, ha demanat a Riad un acord per exigir que s'autoritzi l'entrada d'ajuda humanitària a Gaza i ha instat els dirigents àrabs i musulmans a llançar "accions més potents".

"Estic segur que molts de vostès poden influir perquè hi hagi accions concretes. No cal escatimar esforços", ha plantejat Lazzarini. En concret, ha demanat obrir més passos fronterers a part del de Rafah i més finançament per a les seves operacions per donar suport als desplaçats i refugiats palestins. "Som l'última línia de vida", ha ressaltat.

Els líders dels principals països musulmans s'han citat a Riad en una cimera d'urgència per abordar el conflicte de Gaza, on han mort més d'11.000 persones, la majoria civils, en els atacs israelians de represàlia per l'ofensiva de Hamas del 7 d'octubre, en la qual van morir més de 1.400 persones i més de 200 van ser segrestades.