Països àrabs i musulmans condemnen les "constants" violacions de l'alto-el-foc comeses per Israel a Gaza

L'Organització per a la Cooperació Islàmica denúncia les "contínues i horribles massacres" d'Israel i demana la intervenció internacional
MADRID, 1 febr. (EUROPA PRESS) -
Els ministres d'Exteriors de vuit països àrabs i musulmans, així com l'Organització per a la Cooperació Islàmica, han condemnat aquest diumenge les "constants" violacions de l'alto el foc a Gaza que Israel porta cometent des del seu acord a l'octubre de l'any passat.
A l'espera del balanç d'avui, el Ministeri de Salut de Gaza, sota el control del moviment islamista Hamás, estima que 509 palestins han mort i 1.405 han resultat ferits en atacs israelians des de llavors. De fet, Israel ha augmentat el ritme dels seus atacs en els últims dies. El dissabte van morir més de 30 palestins, entre ells una família sencera.
Israel justifica aquests atacs dient que anaven dirigits contra "terroristes" de les milícies de Hamás i Yihad Islàmica o contra "amenaces" de persones que estaven intentant travessar la "línia groga" que delimita el seu cèrcol actual dins de la Franja.
Enmig d'aquesta situació, els ministres d'Exteriors de Pakistan, Egipte, Jordània, Unió dels Emirats Àrabs, Aràbia Saudita, Turquia, Indonèsia i Qatar denuncien que els atacs israelians estan provocant una escalada de tensió i "afeblint dels esforços per consolidar la calma i restablir l'estabilitat".
Els països recorden que "les parts regionals i internacionals treballen conjuntament per avançar en la segona fase del pla de pau del president Donald Trump i per implementar la Resolució 2803 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides".
"Aquestes reiterades violacions constitueixen una amenaça directa al procés polític i obstaculitzen els esforços en curs per crear les condicions adequades per a la transició a una fase més estable a la Franja de Gaza, tant en termes de seguretat com de condicions humanitàries", afegeixen.
Finalment, insten a totes les parts al fet que "assumeixin plenament les seves responsabilitats durant aquest període crític" i al fet que exerceixin la màxima moderació per "preservar i mantenir l'alto el foc", mentre es promou "una pau justa i duradora basada en el dret palestí a l'autodeterminació".
L'Organització per a la Cooperació Islàmica s'ha expressat en termes encara més durs en la seva condemna contra les "contínues i horribles massacres comeses per l'ocupació israeliana contra civils innocents i persones desplaçades a la Franja de Gaza" i acusa a Israel de perpetrar un "intent de soscavar els esforços internacionals per estabilitzar la treva i aplicar la segona fase de l'acord".
L'organització també responsabilitza "plenament" a Israel, com potencia ocupant, de les repercussions del "atroç crim" del dissabte i insta a la comunitat internacional, especialment al Consell de Seguretat de Nacions Unides, "a assumir la seva responsabilitat d'obligar a Israel a respectar plenament els seus compromisos i implementar les disposicions de la segona fase" de l'acord d'alto el foc.