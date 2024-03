Otárola renúncia al càrrec de primer ministre del Perú després de l'escàndol per suposada contractació irregular

El cap de Govern denuncia un complot i assenyala "sense dubtes" a l'expresident Martín Vizcarra, al qual responsabilitza

L'exmandatari anuncia una querella formal contra Otárola: "Rebutjo de forma contudent les seves acusacions delirants"

MADRID, 6 març (EUROPA PRESS) -

El primer ministre del Perú, Alberto Otárola, ha presentat aquest dimarts la seva renúncia al càrrec després de l'escàndol sorgit els darrers dies respecte a una suposada contractació irregular que va portar a la Fiscalia a obrir una investigació en contra seva la vigília.

"Que es realitzin tots els peritatges necessaris a càrrec del Ministeri Públic", ha declarat després d'indicar que ha defensat "de manera incansable la defensa de l'Estat de dret" i "enfrontat a la violència" per construir un país en llibertat i democràcia.

Així, ha sostingut que "el país ha estat testimoni d'un complot, d'una conspiració, una operació mediàtica i política, planificada durant mesos, en la qual han participat diversos personatges, que actuen des de l'ombra i que tenen interessos personals subalterns".

"Han pretès falsament fer creure a la població que havia intervingut en la contractació d'una persona, quan s'ha demostrat que això no és cert, sinó que és una faula. No s'ha produït cap contractació irregular", ha asseverat, si bé té una investigació oberta.

Otárola, que ha afirmat que el volien fora del Govern "des del dia 1", ha sostingut que han "editat" un àudio "amb l'únic propòsit de tacar" la seva imatge davant l'opinió pública. No obstant això, ha confirmat l'existència d'aquest àudio i ha matisat que es va produir l'any 2021.

"No tinc cap dubte que (l'expresident) Martín Vizcarra està darrere de tot això. El seu equip és gent corrupta", ha declarat, encara que ha aprofitat l'ocasió per negar la vinculació del germà de l'actual presidenta, Nicanor Boluarte: "Em va sorprendre l'esment", ha reconegut, afirmant que el coneix i que està "segur que no està en aquesta confabulació".