Turquia aixeca el bloqueig a l'entrada de Suècia a l'OTAN

VÍLNIUS, 10 jul. (de l'enviat especial d'EUROPA PRESS, Víctor Tuda) -

Turquia ha confirmat aquest dilluns que retira el bloqueig que mantenia a l'entrada de Suècia a l'OTAN, després de la reunió concertada pel secretari general aliat, Jens Stoltenberg, amb Suècia la vigília de la cimera de líders aliats a Vílnius (Lituània).

Stoltenberg ha anunciat en una roda de premsa que el president turc, Recep Tayyip Erdogan, ha decidit aixecar el veto, després de la cita amb el primer ministre suec, Ulf Kristersson, i que era l'últim intent de tancar un acord polític per desbloquejar l'adhesió.

"És un pas històric que beneficia la seguretat de tots en aquest moment", ha assegurat.

Aquest pas arriba 14 mesos després d'iniciar el seu procés al costat de Finlàndia, que ja va ser acceptada pels aliats com el membre 31 de l'OTAN l'abril passat, després de sortejar el veto turc i deixar enrere Suècia.

Stoltenberg portava mesos destacant els "importants passos" donats per Estocolm per reforçar la seva cooperació amb Turquia en matèria de terrorisme, incloent una reforma constitucional que permet una nova legislació antiterrorista, defensant que l'adhesió de Suècia ha de produir-se "el més aviat possible".