OTAN.-Trump amenaça amb sancionar Espanya per discrepàncies sobre el 5% en despesa militar: "Haurien de ser castigats"

MADRID 14 oct. (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat aquest dijous amb imposar sancions a Espanya per les discrepàncies sobre l'objectiu de despesa militar del 5% del PIB acordat a la cimera de líders aliats de La Haia.
"Crec que és una gran falta de respecte a l'OTAN. De fet, estava pensant a castigar-los comercialment amb aranzels pel que van fer. I podria fer-ho. Em sembla increïblement irrespectuós", ha dit en declaracions a la premsa durant una reunió del seu gabinet amb el president d'Argentina, Javier Milei.
"Espanya (ha estat l') únic país de l'OTAN, l'únic del planeta a fer això. I crec que haurien de ser castigats per això", ha remarcat l'inquilí de la Casa Blanca.