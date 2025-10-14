Publicat 14/10/2025 21:15

OTAN.-Trump amenaça amb sancionar Espanya per discrepàncies sobre el 5% en despesa militar: "Haurien de ser castigats"

El president del Govern, Pedro Sánchez (e) saluda al president d'Estats Units, Donald Trump (d), abans de la cerimònia de signatura del pla de pau per al Pròxim Orient, a 13 d'octubre de 2025, a Egipte.
Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

MADRID 14 oct. (EUROPA PRESS) -

El president d'Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat aquest dijous amb imposar sancions a Espanya per les discrepàncies sobre l'objectiu de despesa militar del 5% del PIB acordat a la cimera de líders aliats de La Haia.

"Crec que és una gran falta de respecte a l'OTAN. De fet, estava pensant a castigar-los comercialment amb aranzels pel que van fer. I podria fer-ho. Em sembla increïblement irrespectuós", ha dit en declaracions a la premsa durant una reunió del seu gabinet amb el president d'Argentina, Javier Milei.

"Espanya (ha estat l') únic país de l'OTAN, l'únic del planeta a fer això. I crec que haurien de ser castigats per això", ha remarcat l'inquilí de la Casa Blanca.

Contador