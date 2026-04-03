L'OTAN confirma una reunió de Rutte amb Trump dimecres vinent a la Casa Blanca

MADRID 3 abr. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, es reunirà amb el president d'Estats Units, Donald Trump el dimecres 8 d'abril durant el seu viatge a Washington, en què participarà en altres actes i fòrums.
Segons ha confirmat l'organització atlàntica, Rutte visitarà la capital nord-americana del 8 al 12 d'abril, ocasió en què mantindrà una reunió amb Trump així com amb el secretari d'Estat, Marco Rubio, i el secretari de Defensa, Pete Hegseth.
La visita arriba en plena onada de crítiques del president nord-americà als aliats de l'OTAN per no implicar-se en la guerra a Iran i després que arribés a assegurar que està "més que considerant" treure el país del bloc militar.
Segons va dir la portaveu aliada, Allison Hart, la visita de Rutte "s'havia programat des de fa temps", per la qual cosa a l'Aliança Atlàntica desvinculen el viatge de la nova onada de crítiques de Trump cap als aliats als qui retreu que no ajudin els Estats Units en el conflicte a Orient Pròxim.
Així mateix, Rutte participarà en debat a la Fundació de l'Institut Ronald Reagan el 9 d'abril i completarà la visita participant en el fòrum Bildeberg que se celebra durant dos dies fins al 12 d'abril.