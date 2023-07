Líders de l'OTAN celebren donar una "direcció clara" a Ucraïna i el suport unànime a la seva adhesió

VÍLNIUS, 12 jul. (de l'enviat especial d'EUROPA PRESS, Víctor Tuda) -

Líders de l'OTAN han celebrat aquest dimecres que la primera jornada de la cimera de Vílnius, a Lituània, hagi servit per tancar un suport unànime entre aliats a l'adhesió d'Ucraïna, marcant una "direcció clara" per a la seva futura entrada una vegada acabi la invasió russa.

A la seva arribada a la segona jornada de la cimera, diversos dirigents de l'OTAN procedents de l'Est i del Bàltic han expressat la seva satisfacció amb que l'aliança atlàntica aconseguís l'unitat a l'hora d'enviar un missatge transparent a Ucraïna en el seu camí a l'OTAN.

"El camí és clar ara després de les decisions d'ahir. Podem dir que la decisió s'ha pres", ha declarat el president polonès, Andrezj Duda, sobre el senyal enviat a Kíiv. Si bé ha coincidit que serà "impossible" avançar en l'adhesió mentre duri la guerra per les implicacions que té la invasió russa en la clàusula de defensa col·lectiva, que arrossegaria als aliats a la guerra amb Rússia.

Al seu torn, el primer ministre letó, Krisjanis Karins, ha assenyalat que ara hi ha una visió "unànime" que cal recolzar a Kíiv "fins al final" i es considera "inevitable" l'entrada d'Ucraïna en l'aliança. "Moscou no genera divisió entre aliats", ha subratllat.

En aquest sentit, ha reconegut que li agradaria avançar més ràpid amb la incorporació d'Ucraïna a l'OTAN, però ha reconegut que la direcció és "clara" i que ara tots els aliats estan en el mateix punt respecte a Kíiv. "Hem passat dels dubtes d'alguns aliats al cent per cent de respatller en l'adreça que Ucraïna se sumeix a l'OTAN", ha indicat.

"És la primera vegada que diem clarament el camí d'Ucraïna a l'OTAN. Tenim clares les condicions prèvies i tenim la invitació", ha assenyalat el president lituà, Gitanes Nauseda, que exerceix d'amfitrió i que ha celebrat que la cimera ja és reeixida gràcies a aquests compromisos amb Ucraïna.

Nauseda ha assegurat que acordar convidar a Ucraïna quan es compleixin les condicions de seguretat i les reformes del seu sector militar és "el màxim" que es podia pactar durant la cimera, perquè l'entrada immediata estava descartada.

Mentre, la primera ministra estonia, Kaja Kallas, ha celebrat que ara Ucraïna té passos concrets per sumar-se a l'OTAN, insistint que quan s'obri la finestra d'oportunitat els aliats poden procedir a un ingrés ràpid.

"Quan hi hagi pau podrem continuar amb l'adhesió d'Ucraïna a l'OTAN", ha assenyalat Kallas, destacant que ara "tots els aliats" recolzen el camí de Kíiv al bloc militar.

Després de la cimera celebrada a Lituània, l'adhesió d'Ucraïna passa a ser explícita en l'ideari de l'aliança atlàntica que, en tot cas, recorda que qualsevol candidat ha d'estar en condicions de contribuir a la seguretat euroatlántica, com assenyala l'article 10 del seu tractat.

D'aquesta forma, l'OTAN fa un pas endavant respecte a la declaració de 2008 en la qual reconeixia a Ucraïna com a futur membre, encara que continua sense emprar cap referència temporal a l'ingrés d'Ucraïna, acontentant així a Alemanya i els Estats Units que eren els aliats més reticents a estendre la invitació a Kíiv, que sí reclamaven els països de l'Est d'Europa com Polònia i els bàltics.