Orsi guanya les presidencials a l'Uruguai, amb gairebé el 50 per cent dels vots

MADRID, 25 nov. (EUROPA PRESS) -

El candidat del Front Ampli, Yamandú Orsi, ha guanyat les eleccions presidencials celebrades aquest diumenge a l'Uruguai, imposant-se a l'aspirant de l'oficialista Partit Nacional, Álvaro Delgado, amb al voltant del 50 per cent dels suports, d'acord amb les informacions de la Cort Electoral.

Segons les dades de l'organisme difosos a la seva pàgina web, amb el total del vot escrutat, poc més de 95.500 vots separen a les dues candidatures. Orsi i la seva companya de fórmula, Carolina Cosse, van rebre 1.196.798 vots, mentre que el duo del Partit Nacional d'Álvaro Delgado i Valeria Ripoll van obtenir 1.101.296 suports.

Després de conèixer-se els primers resultats, el president electe ha donat un discurs davant dels militants de la seva formació en una "nit de moltíssims agraïments".

"Entenguem que hi ha una altra part del nostre poble que, com nosaltres fa un temps, avui estan amb un altre sentiment. Aquesta gent també ens haurà d'ajudar a construir un país millor, a ells també els necessitem. El missatge no pot ser un altre que continuin abraçant les banderes, les idees, perquè a partir del debat d'idees es construeix un país millor, i sobre totes les coses, una república democràtica amb futur", ha dit en un missatge recollit pel diari uruguaià 'El País'

Així mateix, Orsi ha assegurat que construirà "una societat més integrada, on a més, malgrat les diferències, mai ningú podrà quedar-se enrere des del punt de vista econòmic, social i polític".

En aquesta línia, la vice-presidenta electa, Cosse, ha assenyalat que van a "respectar totes les opinions" i a "fer respectar les opiniónes de tots".

"Avui comença un camí de pau, de tolerància, un camí segur cap al futur. I venim a unir. Ens han volgut dividir, ens han dit que el nostre Front Ampli és el pitjor de la història, i nosaltres estem orgullosos del nostre Front Ampli, d'aquest Front Ampli", ha declarat davant dels militants reunits per festejar la victòria electoral.

Cosse ha enviat la seva "més respectuosa salutació" als "compatriotes" que no han votat la fórmula del Front Ampli, assegurant que no guardaran "rancor".

El candidat de l'oficialista Partit Nacional, Álvaro Delgado, ha reconegut la victòria del seu rival, a qui ha felicitat i enviat una "forta abraçada", i s'ha dirigit als seus votants en "un dels discurs més difícils" de "(la seva) vida", segons informa el citat diari.