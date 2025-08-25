P. Orient.- Trump creu que la guerra de Gaza acabarà "en dues o tres setmanes"

MADRID 25 ago. (EUROPA PRESS) -
El president nord-americà, Donald Trump, ha apostat aquest dilluns perquè la guerra de Gaza tindrà un "final concloent" en un termini de "dues o tres setmanes".
"Crec que en les pròximes dues o tres setmanes tindreu un final concloent bastant bo", ha afirmat el mandatari nord-americà durant una roda de premsa celebrada a la Casa Blanca.
"És difícil dir-ho perquè han lluitat milers d'anys", ha argumentat. "Però crec que estem fent un molt bon treball. Ha d'acabar, però la gent no pot oblidar el 7 d'octubre", ha afegit.
"Dit això, ha d'acabar per la gana i tots els altres problemes, pitjors que la gana, la mort, la crua mort, la mort de persones", ha recalcat.
A més, ha recordat els bombardejos israelians i nord-americans sobre l'Iran del passat mes de juny. "Hem aconseguit un gran èxit a l'Iran. Hem acabat amb la seva amenaça. Hauria estat un espectacle horrorós que tinguessin armes nuclears i podrien haver-les utilitzat", ha arguït.
No és la primera vegada que Trump empra l'expressió "dues o tres setmanes" per augurar avanços importants en conflictes com els d'Ucraïna o Gaza.
Israel ha expressat el seu rebuig a la proposta d'alto el foc i alliberament d'ostatges per fases que han plantejat Qatar i Egipte i a la qual ha accedit el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas).