Sánchez recolza Guterres després d'apel·lar a l'Article 99 de la Carta de l'ONU per la situació a Gaza

MADRID, 7 des. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha traslladat el seu suport al secretari general de Nacions Unides, António Guterres, després que invoqués l'Article 99 de la Carta de l'ONU, alertant així el Consell de Seguretat de la situació a l'Orient Pròxim i instant l'òrgan a "pressionar" per evitar una catàstrofe humanitària a Gaza.

"Acabo de parlar amb el secretari general Antonio Guterres per traslladar-li tot el meu suport per la invocació de l'article 99 de la Carta de les Nacions Unides", ha anunciat el cap de l'Executiu en un missatge publicat a la xarxa social X, recollit per Europa Press, i ha dit compartir el "sentiment d'alarma" davant el sofriment de la població civil

Sánchez ha reiterat la condemna del Govern d'Espanya al terrorisme d'Hamás i, "amb la mateixa força", segons ha escrit, exigeix que el Dret Internacional Humanitari "sigui respectat". "La comunitat internacional no pot romandre impassible davant l'insuportable sofriment de la població civil a Gaza. El Consell de Seguretat ha d'actuar i exigir un alto el foc humanitari", ha reclamat.

El president també ha defensat la necessitat de "donar una perspectiva de pau seriosa i creïble" a través de "un procés polític basat en la materialització de la solució dels dos Estats".

Prèviament, Guterres també ha tornat a reiterar una vegada més la seva demanda per a un alto el foc entre Israel i el Moviment de Resistència Islàmica (Hamás). "És urgent. La població civil ha de ser salvada d'un dany major", ha destacat el secretari general en una missiva publicada per l'ONU, on també ha posat en relleu el col·lapse del sistema sanitari en l'enclavament palestí. "Els hospitals s'han convertit en camps de batalla", assenyala.

Aquesta és la primera ocasió en què Guterres, màxim representant de l'ONU des de 2017, invoca l'Article 99, que apunta que "el secretari general podrà cridar l'atenció del Consell de Seguretat cap a qualsevol assumpte que en la seva opinió pugui posar en perill el manteniment de la pau i la seguretat internacionals".