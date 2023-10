Israel realitza atacs nocturns a Gaza per "assestar un cop fatal a les capacitats" de Hamas

L'Exèrcit israelià arremet contra més de 500 posicions dels milicians palestins



MADRID, 9 oct. (EUROPA PRESS) -

Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han realitzat durant la nit atacs a la Franja de Gaza amb la finalitat de "assestar un cop fatal a les capacitats" de Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), que va llançar el cap de setmana un atac massiu contra territori israelià.

Durant aquesta arremesa nocturna, les FDI han confirmat l'ús d'avions de combat, helicòpters i artilleria contra més de 500 objectius d'Hamas i de Yihad Islàmica.

"La Força Aèria israeliana (IAF) ha atacat un edifici on es trobaven agents de l'organització terrorista Hamas. Al mateix temps, han estat atacats diverses casernes operatives de l'organització terrorista, entre ells una caserna general de tres plantes i un altre associat per força naval", resa un comunicat.

Així mateix, l'Exèrcit israelià ha comunicat que ha "destruït un actiu operatiu" utilitzat per Hamas "situat al cor d'una mesquita a Jabaliya (nord), així com una infraestructura de la intel·ligència de l'organització i una darrera utilitzada "per combatre el terrorisme".

Com a resultat d'aquests atacs, almenys vuit palestins han mort, entre ells una nena, després d'una sèrie de bombardejos israelians durant la matinada d'aquest dilluns contra el centre i el nord de la Franja de Gaza.

A més, l'ONG Metges sense Fronteres (MSF) ha denunciat aquest diumenge atacs israelians contra les seves ambulàncies a la Franja de Gaza, per la qual cosa no poden traslladar de forma segura als ferits.

D'altra banda, el portaveu de les FDI, Daniel Hagari, ha informat que uns 70 milicians han creuat la frontera i que encara hi ha sis zones amb combats actius en el sud d'Israel, segons ha publicat el diari 'The Times of Israel'.

Hores abans, Hamas ha afirmat haver atacat l'Aeroport Internacional de Ben-Gurion, que es troba a la ciutat de Lod, al sud-est de Tel-Aviv, encara que es desconeixen les conseqüències de l'atac, ja que les autoritats israelianes no s'han pronunciat sobre aquest tema de moment.

L'ala militar d'Hamas, les Brigades Al Qassam, han indicat també que han llançat "un important atac" contra la ciutat israeliana d'Askhelon (sud) amb la intervenció d'un centenar de projectils.

El Ministeri de Salut palestí ha informat de la mort de 413 morts, inclosos 78 nens i 41 dones, mentre que ha xifrat en 2.300 els ferits. Per la seva banda, més de 700 israelians han mort i 2.000 han resultat ferits en l'ofensiva amb coets i les incursions terrestres d'Hamas.