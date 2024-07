Orbán viatja per sorpresa a la Xina per reunir-se amb Xi i abordar la guerra entre Rússia i Ucraïna

El primer ministre hongarès parla de "missió de pau" i destaca que Pequín "és una potència clau" de cara a un acord de pau

MADRID, 8 jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministre d'Hongria, Viktor Orbán, ha realitzat aquest dilluns una visita sorpresa a la Xina en la qual s'ha reunit amb el president del gegant asiàtic, Xi Jinping, un desplaçament que ha descrit com a part d'una "missió de pau", després del seu recent viatge a Rússia per parlar amb el mandatari rus, Vladimir Putin.

"La Xina és una potència clau de cara a crear les condicions per a la pau en la guerra entre Rússia i Ucraïna", ha dit Orbán a través del seu compte a la xarxa social X després de la seva trobada amb Xi. "Per això vaig venir a reunir-me amb Xi a Pequín, dos mesos després de la seva visita oficial a Budapest", ha explicat.

Segons les informacions recollides per l'agència xinesa de notícies Xinhua, durant la trobada tots dos líders han abordat la situació a Ucraïna i Xi ha mostrat la seva "estima" pels "esforços" d'Orbán a l'hora de "promoure un acord polític" per al conflicte.

En aquest sentit, el mandatari xinès ha incidit que un alto-el-foc i un acord polític "va en interès de totes les parts" i ha abundat que la prioritat és rebaixar les tensions a través dels principis de no expansió del conflicte, no augmentar la intensitat del mateix i no atiar les flames de la guerra.

"Xina ha promogut de forma activa les converses de pau i anima i recolza tots els esforços que portin a un acord pacífic a la crisi", ha explicat Xi, qui ha insistit que les propostes principals de tots dos països són les mateixes, per la qual cosa mantindrà els seus contactes amb Budapest i la resta de parts implicades.

El viatge d'Orbán a Pequín té lloc menys d'una setmana després de les seves reunions amb Putin i el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, poc després que Budapest assumís la presidència rotatòria del Consell de la Unió Europea. Orbán va oferir llavors la seva presidència per tenir ponts sobre Ucraïna, si bé va admetre que no té mandat del bloc per a això.