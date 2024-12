Orbán trasllada a Putin el seu "interès" per arribar a una solució diplomàtica a Ucraïna

MADRID 11 des. (EUROPA PRESS) -

El primer ministre d'Hongria, Viktor Orbán, ha traslladat aquest dimecres al president rus, Vladímir Putin, el seu "interès" a assolir una solució diplomàtica a la invasió d'Ucraïna durant una conversa telefònica en la qual també han abordat la cooperació comercial i energètica entre els dos països.

El Kremlin ha indicat en un comunicat que els dos líders han parlat sobre "afers d'importància bilateral, prestant especial atenció a la qüestió energètica i els projectes que hi ha sobre la taula". Així mateix, Putin ha posat al dia Orbán sobre els darrers esdeveniments en relació amb la invasió d'Ucraïna, una qüestió sobre la qual les parts han intercanviat opinions.

Per part seva, Orbán ha manifestat el seu interès a aconseguir una resolució per la via política i diplomàtica, la qual cosa inclou "encetar converses amb líders occidentals", recull el text, mentre que Putin ha tornat a criticar la posició "destructiva del règim de Kíiv", el qual acusa de "continuar excloent la possibilitat d'assolir una resolució pacífica que posi fi al conflicte".

El primer ministre hongarès, que dilluns va mantenir una trobada de tres hores amb el president electe dels Estats Units (EUA), Donald Trump, a la residència del magnat a Mar-a-Lago, Florida, ha especificat que el nou inquilí de la Casa Blanca "encara no ha pres mesures en relació amb la guerra" a Ucraïna atès que la legislació nord-americana li ho impedeix fins que juri el càrrec a finals de gener.

"Ara mateix no està en cap posició de negociar un alto el foc a Ucraïna, però crec que un cop juri el càrrec el resultat serà molt positiu", ha afirmat el mandatari hongarès, que ha estat el segon líder europeu a parlar per telèfon amb Putin en tan sols un mes.