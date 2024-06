Orbán signa a Viena una aliança amb el Partit de la Llibertat i ANO de cara a un nou bloc al Parlament Europeu

Patriotes per Europa promet "protegir la sobirania nacional, lluitar contra la migració il·legal i revisar el Pacte Verd"



MADRID, 30 juny (EUROPA PRESS) -

L'ultradretà Partit de la Llibertat d'Àustria (FPO) ha anunciat aquest diumenge la creació d'una aliança política amb el partit Fidesz del primer ministre d'Hongria, Viktor Orbán, i amb el populista partit txec de l'Aliança de Ciutadans Descontents (ANO) d'Andrej Babis, prolegomen de Patriotes per Europa, un nou bloc de dretes al Parlament Europeu.

El líder del partit austríac, Herbert Kickl, ha signat aquest diumenge a Viena amb Orbán i Babis el que han descrit com un "manifest patriòtic", les línies mestres del que pretén ser, en paraules del primer ministre hongarès, el bloc de dreta més gran del Parlament Europeu; un manifest que servirà de "coet de llançament" d'aquest nou bloc, la creació del qual ha estat encoratjada per l'ascens de la ultradreta en les passades eleccions europees del 9 de juny.

La intenció d'aquest futur bloc, encara en procés de formació, és segons Orbán la de "combatre contra l''establishment' de Brussel·les" que "continua sense entendre els desitjos de votants" expressats en els comicis i per representar "els europeus que estan en contra de la guerra, la migració, la inflació i el Pacte Verd".

"L'elit de Brussel·les es resisteix", ha prosseguit Orbán, "perquè Brussel·les no és un constructe democràtic així que, en aquesta situació, és el nostre deure imposar la voluntat dels votants" a través d'una aliança inicial que combina "els partits més forts d'Àustria, de la República Txeca i d'Hongria" amb la responsabilitat de llançar "aquesta nova plataforma".

Després de les "existencials" eleccions europees, els signants entenen que "la divisió política a Europa ja no és entre conservadors i liberals o dreta i esquerra, sinó entre centristes --precursors d'un nou "superestat" europeu-- i patriotes i sobiranistes, que defensen la preservació i l'enfortiment de les nacions europees que controlem", d'acord amb el manifest, publicat per Orbán a la seva pàgina de Facebook.

El text defensa la idea d'una Europa "que protegeix i celebra la seva identitat, tradicions i costums", de la seva herència grecorromana i judeocristiana" i "que respecti el seu propi mandat i les seves normes, que no excedeixi les seves competències, que accepti el principi de subsidiarietat i proporcionalitat" i "que deixi de justificar els seus atacs a la sobirania nacional exercint pressió a través del pressupost europeu".

En la roda de premsa de presentació, Orbán ha remarcat aquests principis: "Aturarem la migració il·legal, som els representants de la família tradicional i creients en la sobirania nacional", ha assenyalat el mandatari, que ha descrit aquestes idees com "el motiu pel qual Hongria és una illa al mar de l'Europa liberal". No obstant això, Orbán ha declarat que aquests pilars "no són suficients i que "el que cal és tenir èxit i bona governança".

El manifest signat aquest diumenge parteix així amb la idea de "recuperar les institucions i redirigir la política europea en una direcció que serveixi a les nostres nacions i pobles" amb prioritat de "la sobirania sobre el federalisme, la llibertat sobre els dictats i la pau davant la guerra: aquest és el manifest dels patriotes al servei d'Europa".

UN NOU BLOC

El Fidesz d'Orbán porta orfe a la UE des que va haver d'abandonar el conservador i moderat Partit Popular Europeu el 2021. El Partit de la Llibertat d'Àustria, per la seva banda, ha estat membre del grup Identitat i Democràcia encapçalat per la ultradretana formació francesa d'Agrupació Nacional, liderada per Marine Le Pen i Jordan Bardella.

ANO, de l'ex-primer ministre txec Babis, abandonarà el grup liberal Renovar Europa per incorporar-se a aquest nou bloc anunciat aquest diumenge pels tres líders polítics i que pretén incorporar nous membres en els pròxims dies.

Sigui com sigui, aquesta futura agrupació ha de tenir un mínim de 23 escons per crear formalment un grup separat dins del Parlament Europeu i incloure diputats d'almenys set Estats membre per ser reconeguts. Si bé compleixen el primer requisit, encara necessiten el suport de diputats de quatre països més.

En aquest sentit, Kickl ha aprofitat la roda de premsa per estendre la mà "començant des d'ara" a "totes les forces polítiques que es vulguin unir al nostre esforç de reforma política, perquè seran molt benvingudes". L'ultradretà austríac no ha donat noms durant l'esdeveniment, sense preguntes dels mitjans. "N'hi haurà més dels que probablement sospiten en aquest moment", ha declarat.

Aquest anunci té lloc a menys de 24 hores que Hongria assumeixi, a partir d'aquest dilluns, la presidència de torn del Consell de la Unió Europea per a incomoditat de diversos estats per la deriva antidemocràtica del seu primer ministre --un aliat de Donald Trump i proper al Kremlin-- i que el Parlament Europeu ha intentat frenar.