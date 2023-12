Orbán insisteix en el bloqueig a obrir negociacions amb Ucraïna per a la seva adhesió a la UE

BRUSSEL·LES, 14 des. (EUROPA PRESS) -

El primer ministre hongarès, Viktor Orbán, ha reafirmat aquest dijous la seva posició de bloqueig a obrir negociacions amb Ucraïna per a la seva adhesió a la Unió Europea (UE) quan ha assegurat que Kíiv té reformes pendents que la Comissió Europea va fixar com a prioritàries.

En arribar a la cimera europea en la qual acapara tots els focus pel seu veto a l'obertura de les converses d'adhesió amb Kíiv, el dirigent hongarès ha recalcat que l'ampliació consisteix en un procés basat en mèrits i Ucraïna encara ha de complir un seguit de requisits.

"Hem fixat set condicions i l'avaluació de la mateixa Comissió és que tres de les set no s'han completat, per la qual cosa no té sentit que negociem", ha argumentat Orbán. Aquesta situació, a parer seu, és motiu "suficient" per no donar encara llum verda a Ucraïna.

Orbán, que també manté el bloqueig al suport militar i financer a Kíiv, ha assegurat que l'ajuda a curt termini està garantida i que Hongria s'obre a que el suport financer a llarg termini s'enquadri en un pla fora del pressupost europeu.

Els líders de la UE es reuneixen aquest dijous i divendres a Brussel·les amb el repte de preservar la unitat per acordar l'obertura de les negociacions d'adhesió amb Ucraïna, en una cimera que gira al voltant del veto que Orbán planteja a totes les mesures d'ajuda a Ucraïna.