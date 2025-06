Orbán critica la "repulsiva" marxa de l'orgull i l'atribueix a les "ordres" de Brussel·les

L'alcalde de Budapest aplaudeix la desfilada com una expressió de suport a la "llibertat, Europa, i el poder de l'amor"

MADRID, 29 juny (EUROPA PRESS) -

El primer ministre hongarès, Viktor Orbán, ha criticat els fets "repulsius" d'aquest dissabte a Budapest durant la marxa de l'orgull i ha denunciat que va ser un acte a les "ordres" de Brussel·les emparat per l'oposició "titella".

Afirma que el que es va observar dissabte va ser "repulsiu i vergonyós" i va citar com a exemples els "espectacles de drag-queens a l'escenari, homes amb tacons, pamflets sobre teràpia hormonal...". No és orgull, sinó "vergonya", ha subratllat a les xarxes socials.

"Estem lluitant per la veritat! Lluitant contra les mentides!", ha reivindicat.

Orbán ha afirmat que el que es va veure dissabte és una mostra del que passaria a Hongria si no hi hagués un govern "nacional que protegeixi la nostra sobirania", amb conseqüències en àmbits com la immigració, els serveis públics o Ucraïna i la guerra. "Des d'ahir sabem amb encara més certesa que no cal permetre que prenguin les regnes i no les deixarem anar", ha apuntat.

"Cap manifestació pot competir amb els 3,7 milions de votants del referèndum de gènere del 2022", ha argumentat en referència a les últimes eleccions legislatives en les quals el partit d'Orbán, Fidesz, va obtenir un 49% dels vots.

Per contra, l'alcalde de Budapest i un dels grans impulsors de la iniciativa, Gergely Karácsony, ha aplaudit la celebració de la desfilada en una ciutat que va triar, aquest passat dissabte, "la llibertat, Europa, el món lliure i el poder de l'amor".

"Estic d'acord amb el primer ministre: ahir va quedar clar com seria aquest país si no estiguessin governant. I l'hi hem demostrat", ha afegit en un missatge a la seva pàgina de Facebook, acompanyat d'imatges de l'esdeveniment. "Amb el poder de l'amor, hem demostrat que hi ha vida fora del sistema, que és més agradable, més lliure i més feliç", ha afegit.