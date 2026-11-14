MADRID, 14 nov. (EUROPA PRESS) -
La Unió Europea (UE) ha reclamat aquest dissabte a Israel que permeti l'entrada immediata i sense obstacles d'ajuda humanitària a la Franja de Gaza, reobri tots els passos fronterers i faciliti la distribució de subministrament a gran escala, davant l'agreujament de la crisi per les inundacions i les dures condicions hivernals en l'enclavament. Així mateix, ha manifestat la seva preocupació pel recent atac aeri contra l'hospital Nasser, que ha deixat almenys 7 morts i més de 25 ferits.
En una declaració difosa pel Servei Europeu d'Acció Exterior (SEAE), els Vint-i-set han advertit que, un any després de l'anunci de l'alto el foc, continuen les operacions militars i la població continua patint falta de refugis adequats, medicaments i material sanitari.
La UE ha insistit que "la protecció de la població civil i la infraestructura civil, així com del personal i les instal·lacions mèdiques" ha de respectar-se en tot moment, conforme al Dret Internacional Humanitari.
Els Vint-i-set han instat també Israel a garantir la tasca de Nacions Unides i altres organitzacions humanitàries sobre el terreny, i a complir les seves obligacions internacionals. En aquesta línia, han reclamat l'aplicació íntegra dels compromisos d'assistència recollits al Pla Integral per Posar Fi al Conflicte de Gaza, precisant que l'ajuda ha de destinar-se exclusivament a finalitats pacífiques i no ser desviada per a grups armats.
La declaració reafirma a més el compromís europeu amb la solució dels 2 Estats i demana executar "sense demora" la resolució 2803 del Consell de Seguretat de l'ONU, inclosa la retirada completa de les forces israelianes de Gaza, el desarmament permanent de Hamas i altres grups armats no estatals i una transició civil en l'enclavament. La UE sosté a més que el Moviment de Resistència Islàmica "no ha de tenir cap paper en la futura governança de Gaza".
ÀMPLIA CONDEMNA DE L'ATAC AL COMPLEX MÈDIC DE NASSER
Per la seva banda, els ministres d'Exteriors de 18 països àrabs i islàmics, entre ells Egipte, Qatar, l'Aràbia Saudita, Jordània, els Emirats Àrabs Units (EAU), Turquia i el Pakistan, han condemnat "en els termes més enèrgics" el bombardeig israelià contra el complex mèdic Nasser, a Khan Yunis, que va causar víctimes entre pacients i treballadors sanitaris.
Els signants consideren que l'atac vulnera la protecció especial que el Dret Internacional Humanitari (DIH) atorga als centres mèdics i al personal de salut.
A la mateixa línia, han denunciat que els bombardejos contra civils palestins, incloses les tendes de campanya i uns altres allotjaments de desplaçats, en entendre que posen en perill la treva i els esforços per recuperar l'estabilitat de Gaza, a més de contradir el pla integral impulsat pel president nord-americà, Donald Trump.
Els ministres han alertat que les restriccions a l'entrada d'aliments i ajuda, materials de refugi --com tendes, caravanes i habitatges mòbils-- i subministraments mèdics agreugen l'emergència davant l'arribada de l'hivern, amenaçant especialment els nens i nadons, exposats a temperatures extremadament baixes.
En aquest context, s'han sumat a les demandes de la UE i ha exigit novament a Israel que compleixi "de manera immediata i completa" els seus compromisos en virtut de l'acord per al futur de Gaza signat a Xarm el-Xeikh (Egipte) i la resolució 2803 del Consell de Seguretat (2025) per posar fi al conflicte a la Franja de Gaza.
Els responsables diplomàtics han subratllat que les obligacions de la primera fase del pla de pau han d'executar-se sense nous retards ni condicions polítiques o de seguretat addicionals, amb independència dels avenços en les següents etapes de l'acord.
Han instat els Estats Units i el Consell de Pau a intensificar els seus esforços per aconseguir que Israel aixequi totes les restriccions, abans de reiterar la seva disposició a treballar amb socis regionals i internacionals per consolidar l'alto el foc, desenvolupar totes les fases del pla i augmentar l'assistència humanitària destinada a alleujar el sofriment de la població palestina.