La UE assenyala que el setge d'Israel a Gaza va en contra del dret humanitari i demana augmentar l'ajuda

BRUSSEL·LES, 10 oct. (EUROPA PRESS) -

La Unió Europea ha assenyalat aquest dimarts que "algunes decisions" d'Israel per respondre l'ofensiva llançada pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamàs) van en contra del dret humanitari internacional, per la qual cosa ha demanat que no bloquegi l'aliment, aigua i electricitat a la Franja, obri corredors humanitaris i permeti la sortida de civils.

"Israel té dret a defensar-se, però ha d'exercir-lo d'acord al dret humanitari internacional i algunes decisions van en contra del dret internacional", ha assegurat l'Alt Representant de la UE per a Política Exterior, Josep Borrell, en declaracions des d'Oman, on ha coordinat una reunió d'emergència per videoconferència per tractar la crisi a Orient Pròxim.

Encara que Borrell no ha dubtat a titllar "d'atac bàrbar" les accions terroristes de Hamàs, ha insistit en què tota defensa que exerceixi Israel ha de seguir el dret humanitari i "en alguns casos no és així". El ministre de Defensa israeliana, Yoav Gallant, va ordenar aquest dilluns el "complet setge" sobre la Franja de Gaza, de tal manera que el territori controlat per Hamàs no rebi ni subministrament elèctric, ni combustible, ni menjar.