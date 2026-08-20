El Regne Unit insta Israel a aturar el seu pla d'assentaments a l'est de Jerusalem

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MADRID, 20 ago. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri d'Exteriors del Regne Unit ha instat Israel a detenir el seu pla per establir els assentaments E1, zona situada a Cisjordània, a l'est de Jerusalem, i ha convocat a l'encarregat de negocis israelià per reafirmar la seva postura.
Ho ha fet després que l'Executiu liderat per Benjamin Netanyahu hagi iniciat la licitació per a la construcció dels mateixos en un projecte que amenaça amb partir Cisjordània i enterrar la solució dels dos estats al conflicte palestí-israelià, la qual cosa ha derivat en una notable oposició internacional.
"La publicació per part del Govern israelià de la licitació per al projecte d'assentament E1 és un acte inacceptable i destructiu", ha declarat el titular d'Exteriors britànic, Ed Miliband, en un comunicat en el qual denuncia que la construcció dels mateixos "travessaria el cor de Palestina i corre el risc de separar Cisjordània de Jerusalem Est, la qual cosa posaria en perill la viabilitat d'una solució de dos estats".
Miliband ha coincidit així amb la valoració de la situació feta pel secretari general de Nacions Unides, António Guterres, qui unes hores abans es mostrava "profundament alarmat" per l'avanç del projecte colonial israelià.
SOLUCIÓ DELS DOS ESTATS
Manifestant de nou l'oposició de Londres a aquests assentaments "i el seu suport a una solució de dos estats com a única via per a garantir la seguretat i la pau a llarg termini tant per a palestins com para israelians", Miliband ha asseverat que "tots els assentaments perjudiquen aquesta perspectiva i constitueixen una flagrant violació del Dret Internacional".
Així mateix, el ministre ha indicat que a l'Executiu britànic ja han transmès la seva posició al Govern israelià: en primer lloc, ell mateix ha assegurat haver "deixat clar" al seu homòleg israelià, Gideon Saar, que el gabinet liderat per Benjamin Netanyahu "ha de detenir immediatament els plans per l'E1, retirar la licitació i frenar tota expansió d'assentaments".
A més, ha advertit que la seva cartera ha convocat a l'encarregat de negocis israelià a Regne Unit, a qui se li ha expressat la "profunda objecció" de Downing Street al projecte colonial: "Exigim una rectificació immediata", resa la nota de Miliband.
Assenyalant el "catastròfic" impacte de "la violència i el terrorisme dels colons" per a les comunitats palestines, l'Executiu britànic ha subratllat que "no romandrà impassible davant de la destrucció de la solució dels dos estats".
"En les properes setmanes, presentarem un conjunt integral de mesures per respondre a les polítiques del govern israelià, protegir la viabilitat de l'Estat palestí, imposar sancions a els qui participin en l'expansió il·legal dels assentaments i recolzar una pau justa i duradora per a israelianes i palestins", ha anunciat.
El Govern comandat per Andy Burnham ha donat d'aquesta manera continuïtat a la posició crítica de l'anterior gabinet laborista, liderat per Keir Starmer, amb el pla israelià d'assentaments a Cisjordània aprovat fa exactament un any sota la celebració d'alts càrrecs de l'Executiu israelià com el ministre de Finances israeliana, l'ultra Bezalel Smotrich, qui va destacar llavors que "pràcticament elimina la il·lusió dels dos estats" en dividir el territori destinat a un Estat palestí.
CRÍTIQUES AL PROJECTE
Aquest projecte ha aixecat crítiques i protestes per cada avenç realitzat sobre aquest tema des de llavors i, de fet, una desena de països --entre ells Espanya, Regne Unit, França i Alemanya-- van instar al maig d'aquest 2026 les empreses dels seus territoris a no participar en el procés de licitació d'assentaments I1 a Cisjordània.
Berlín, a tals efectes, s'ha manifestat també referent a la licitació iniciada aquest dimecres en línies similars a com ho ha fet Londres.
"No ha d'haver-hi més mesures d'annexió a Cisjordània, ja siguin formals o polítiques, estructurals o d'un altre tipus que, en la pràctica, equivalguin cada vegada més a una annexió", ha defensat el portaveu adjunt del Govern alemany, Sebastian Hille. "Són contràries a la solució de dos estats", ha manifestat en declaracions recollides per mitjans alemanys com els diaris 'Der Spiegel' i 'Die Welt'.