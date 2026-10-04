4 palestins morts en atacs israelians, inclòs un voluntari d'una ONG turca

Bilal Osama / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 4 oct. (EUROPA PRESS) -
4 palestins han mort aquest diumenge en atacs israelians sobre la Franja de Gaza malgrat l'alto el foc formalment vigent, entre els quals hi ha una nena i un voluntari d'una ONG turca a qui Israel acusa d'haver participat en l'atac del 7 d'octubre de 2023.
Entre els morts hi ha Saqr al Qaisi, que seria el responsable per a Gaza de la Fundació Deniz Feneri, una ONG turca, a qui Israel acusa de ser membre de la Força Nuqba, les forces especials de les milícies de Hamàs, i de participar en l'atac del 7 d'octubre de 2023 contra territori israelià.
Al Qaisi ha mort i 10 persones més han resultat ferides en un bombardeig israelià sobre un vehicle civil a Deir al Balà, al centre de la Franja de Gaza. Una de les ferides, la nena Suha Muhamad Naser al Sayayha, de 6 anys, ha mort per la gravetat de les ferides quan ja era a l'Hospital dels Màrtirs d'Al Aqsa.
Les Forces Armades israelianes han informat que Al Qaisi "es va infiltrar en territori israelià durant la massacre del 7 d'octubre" i que "es feia passar per treballador humanitari".
"Paral·lelament a les seves activitats a Hamàs, exercia com a director de l'ONG turca Deniz Feneri. Tot i que es presenta com una organització d'ajuda humanitària, manté vincles reals amb alts càrrecs de la cúpula de Hamàs i amb elements de la dirigència turca", han assegurat les Forces Armades israelianes en un comunicat.
Al Qaisi "treballava per proporcionar ocupació regular a nombrosos terroristes i subministrar suport financer a operatius de Hamàs". "A la pràctica, facilitava la recaptació de fons per donar suport a l'organització terrorista Hamàs", segons Israel. A més, "treballava per restablir les capacitats de l'organització, violant sistemàticament l'alto el foc". "El terrorista va ser eliminat per neutralitzar l'amenaça que representava", conclou la nota israeliana.
Des de l'ONG turca han confirmat la mort d'Al Qaisi, o 'Abú Nabil', en un comunicat en què destaquen la seva tasca com a voluntari en les activitats d'ajuda humanitària de Deniz Feneri. "Va exercir un paper especialment actiu arribant a aquells que més ho necessitaven i donant suport a les tasques d'ajuda humanitària sobre el terreny", expliquen.
"El recordem amb gratitud i pregant pel seu descans etern; així mateix, expressem les nostres més sinceres condolences i preguem perquè la seva família, els seus éssers estimats i tots aquells que el van conèixer trobin força i paciència", afegeixen.
BOMBARDEJOS D'ARTILLERIA, D'AVIACIÓ I DISPARS
A més, mitjans palestins han recollit la informació de la mort de Muhamad Naser al Dibs, tirotejat per militars israelians a prop de l'Hospital Yemen al Said, al nord de la Franja de Gaza.
A Jan Yunis, al sud de l'enclavament palestí, un home identificat com Muaz Yamal Abú Nasira, de 36 anys, ha mort en un atac d'un dron israelià. Abú Nasira era treballador de l'Ajuntament de Bani Suheila.
Quatre persones més han resultat ferides en un atac aeri israelià sobre un grup de persones que estaven reunides a Beit Lahiya, al nord de la Franja. Un altre home i una dona han resultat ferits per trets de militars israelians en una zona de tendes de campanya per a refugiats al nord del territori palestí.
Mentrestant, al nord-oest de la ciutat de Gaza diverses persones han resultat ferides en un atac d'un dron que ha obert foc a prop de la seu del Sindicat d'Enginyers. Així mateix, s'ha informat de l'impacte d'obusos d'artilleria als camps de refugiats d'Al Bureij i Al Maghazi, al centre de la Franja, i de trets des de vehicles israelians a Hamad, al nord de Jan Yunis.