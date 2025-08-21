Netanyahu ordena negociacions "immediates" per alliberar als ostatges sense renunciar a l'escalada bèl·lica

MADRID 21 ago. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciat que ha donat ordres al seu equip per iniciar de manera "immediata" negociacions amb la finalitat de "alliberar" a tots els ostatges que segueixen retinguts a la Franja de Gaza i posar fi a la guerra en condicions "acceptables", al mateix temps en què ha recalcat que seguirà endavant amb els seus plans per prendre la capital gazatí.
Netanyahu preveu una "victòria decisiva" enfront d'Hamás, un grup que aspira a "derrotar" a costa d'endurir l'ofensiva militar llançada sobre la Franja. "La derrota d'Hamás i l'alliberament de tots els ostatges van de la mà", ha esgrimit, en un vídeo gravat des d'un lloc de comandament de la divisió militar que s'encarrega precisament de Gaza.
El primer ministre, que ha lloat la labor de l'Exèrcit en aquesta "vital missió", ja havia instat aquesta setmana als comandaments de les Forces de Defensa d'Israel (FDI) a accelerar els terminis per culminar la presa de la ciutat de Gaza, un objectiu que implicarà el reclutament de fins a 60.000 reservistes.
Hamás, que ja ha donat un vistiplau preliminar a un acord d'alto-el-foc presentat pels mediadors internacionals, ha responsabilitzat a Netanyahu i al seu Govern d'obstaculitzar el diàleg per centrar-se exclusivament en els atacs sobre Gaza.