Netanyahu amenaça amb "fer pagar un alt preu" en resposta a una agressió contra Israel

El primer ministre assegura que el país es troba en "una guerra de múltiples fronts contra l'eix del mal d'Iran"



MADRID, 5 ago. (EUROPA PRESS) -

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha amenaçat aquest diumenge amb "fer pagar un alt preu" en resposta a qualsevol mena d'agressió contra Israel "vingui d'on vingui", en referència a les declaracions d'Iran de fer un atac després que el líder del Moviment de Resistència Islàmica (Hamàs), Ismail Haniye, fos assassinat la setmana passada a Teheran en una acció atribuïda als israelians, sense que aquests s'hagin pronunciat sobre aquest tema.

"Reitero i dic als nostres enemics: respondrem i farem pagar un alt preu per qualsevol acte d'agressió contra nosaltres, vingui d'on vingui", ha assegurat Netanyahu durant un discurs pronunciat aquest diumenge, segons recull el diari 'The Times of Israel'.

Després d'això, ha expressat que el país està "en una guerra de múltiples fronts contra l'eix del mal d'Iran" i que estan "copejant amb gran força" a les diferents milícies proiranianes a la regió.

"Estem preparats per a qualsevol escenari, tant ofensiu com a defensiu", ha afirmat el mandatari israelià, una cosa que també ha compartit el ministre de Defensa, Yoav Gallant, qui ha destacat la preparació de l'Exèrcit tant per a la defensa en terra i aire com per l'atac.

"Estem molt fermament preparats per a la defensa en terra i en aire, i estem llestos per actuar ràpidament per atacar o respondre. Exigirem un preu a l'enemic, com hem anat fent en els últims dies. Si s'atreveix a atacar-nos, pagarà un alt preu", ha afegit.

Gallant també ha fet una trucada telefònica amb el secretari del Departament de Defensa dels Estats Units, Lloyd Austin, qui ha reiterat el "ferm suport" de Washington a la seguretat d'Israel i el seu dret a l'autodefensa enfront de les "amenaces" d'Iran, del partit-milícia xiïta libanès Hezbollah, dels rebels hutís de Iemen i d'altres milícies proiranianes a la regió.

Els caps de Defensa han parlat sobre les mesures de la Casa Blanca encaminades a reforçar la protecció del territori israelià per "dissuadir i reduir" les tensions regionals, que han portat l'Exèrcit nord-americà a desplegar "més capacitats militars defensives" a Orient Pròxim.

Finalment, Austin ha reiterat el seu "ferm suport" a posar fi al conflicte a la Franja de Gaza mitjançant un acord d'alt-en-foc que porti a l'alliberament del centenar d'ostatges que encara són captius en l'enclavament palestí.