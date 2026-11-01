L'ONU documenta gairebé 400 atacs de colons a l'octubre a Cisjordània, un màxim històric

Mamoun Wazwaz / Zuma Press / Europa Press
MADRID 1 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Oficina de Coordinació d'Assumptes Humanitaris de l'ONU (OCHA) ha informat que ha documentat un total de 397 atacs de colons israelians a Cisjordània entre l'1 i el 26 d'octubre, el màxim mensual des que va començar la sèrie, el 2006.
"La violència dels colons ha continuat a un nivell elevat durant el període mesurat", ha explicat l'OCHA en un comunicat. L'organisme ressalta que "és la xifra més alta mensual d'atacs des que van començar a documentar-se, el 2006".
La governació de Ramallah ha estat la més afectada, amb un 40% dels atacs de colons que han causat lesions o danys materials, 25 dels 62 incidents amb lesions o danys materials.
Com a exemples, relata que el 20 d'octubre els colons israelians, "acompanyats per forces israelianes", van atacar famílies beduïnes palestines a l'est de Rammun, van detenir diverses persones i van robar un centenar d'ovelles que es van portar cap a un assentament proper.
Aquest mateix dia a Yabrud els colons van intentar robar un vehicle d'una família palestina i van agredir 3 membres de la família que tractaven d'impedir-ho. Un d'ells té una fractura de crani i una lesió en un ull.
Mentrestant, a Hebron, dos palestins van matar a trets 2 militars israelians el 23 d'octubre. En represàlia, uns 3.000 palestins van haver d'abandonar les seves llars, segons dades de l'Ajuntament d'Hebron que l'OCHA està verificant.
A la Franja de Gaza, l'OCHA denuncia els recurrents atacs militars israelians i l'"incendi intencionat" d'habitatges als voltants de la Línia Groga, la línia de front pactada en l'últim alto el foc i que deixa el 60% de la Franja de Gaza sota control israelià. Així mateix, constata informacions sobre "múltiples atacs que han afectat les operacions humanitàries" a l'enclavament palestí.