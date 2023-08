L'Exèrcit israelià enderroca la casa de la família d'un supòsit terrorista palestí a Cisjordània

Uns 60 palestins han resultat ferits intentant detenir l'operació



MADRID, 8 ago. (EUROPA PRESS) -

Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han enderrocat aquest dimarts l'habitatge de la família d'un suposat terrorista palestí --ja mort-- que es trobava al camp de refugiats d'Askar, a l'est de la ciutat cisjordana de Nabulús.

Abdel Fatá Jarousha, un palestí de 49 anys, hauria presumptament disparat i matat el 26 de febrer als germans israelians Yigal Yaakov Yaniv, de 19 anys, i el sergent Hillel Menachem Yaniv, de 21, i va acabar morint durant una operació de l'Exèrcit d'Israel contra Jenín el passat 7 de març, segons ha informat el diari 'The Times of Israel'.

Desenes de palestins han rebut a les tropes israelianes per intentar detenir la demolició de l'habitatge on vivia la família, de cinc membres, que ha hagut de ser evacuada.

Les Forces de Defensa d'Israel (FDI), que han documentat l'operació, han informat que "durant l'operació s'han desenvolupat una sèrie de disturbis violents que han inclòs el llançament de pedres, la crema de llandes, el llançament d'explosius i trets als agents, que han respost amb mesures per dispersar les protestes".

Aquests enfrontaments s'han saldat amb 58 ferits per inhalació de gas, altres dos per ferides de metralla i un altre més per una caiguda, ha declarat el director d'ambulàncies i emergències de Mitja Lluna Vermella a Nabulús, Ahmed Jibril, a l'agència palestina WAFA. Mentrestant, les FDI han indicat que no hi ha hagut "baixes" en les seves forces.

Les autoritats israelianes realitzen aquest tipus de demolicions de forma habitual contra aquells palestins acusats de realitzar atacs terroristes.

L'augment de les tensions durant els últims mesos s'ha saldat amb la mort de més de 190 palestins i 25 israelians, alhora es tem que pugui haver-hi un esclat generalitzat de violència.