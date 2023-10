Israel declara l'estat de preparació de guerra després de l'atac massiu de Hamás

Hamás anuncia l'operació 'Inundació d'Al Aqsa' amb centenars de coets i una infiltració a Sderot

Els atacs de les primeres hores deixen almenys 5 morts i més de 100 ferits



MADRID, 7 oct. (EUROPA PRESS) -

Israel ha entrat aquest dissabte en estat de preparatiu de guerra i mobilitzat els reservistes després d'una onada d'atacs amb coets, alguns de llarg abast, aquesta matinada per les milícies del moviment islamista palestí Hamás des de la Franja de Gaza, acompanyada d'una incursió dels seus efectius a Israel, amb almenys 5 morts i més de 100 ferits.

En començar els atacs, el comandant de l'ala militar de Hamás, les Brigades Ezzedin al Qassam, Muhamad al Deif, ha anunciat el començament de l'operació militar 'Inundació d'Al Aqsa' en resposta a la constant entrada a l'Esplanada de les Mesquites per part dels israelians així com de mesos de violència contra la població palestina a Cisjordània.

Sobre la unitat infiltrada de Hamás, fonts de seguretat israelianes s'han limitat a dir que el grup pot haver iniciat un enfrontament a trets amb les forces israelianes a la ciutat israeliana de Sderot, en el sud del país, que ha deixat ara com ara un nombre indeterminat de víctimes. Fonts del moviment islamista, recull el diari 'Jerusalem Post', han indicat que almenys cinc militars israelians han estat capturats però de moment no n'hi ha confirmació d'Israel.

Els combats a Sderot han tingut lloc enmig d'una andanada de projectils de Hamás d'envergadura pocs vegades vista sobre poblacions israelianes, amb el llançament simultani de milers de coets --uns 5.000 segons el grup-- que va començar sobre les 06.00 d'aquest matí i ha anat dirigit especialment a grans nuclis urbans com demostren les alarmes activades a ciutats com Tel Aviv i Beersheba. Jerusalem també ha estat escenari d'una alerta aèria.

CINC MORTS I UN CENTENAR DE FERITS

Sobre el balanç de víctimes, els serveis d'Emergència israelians han confirmat de moment la mort d'una dona israeliana d'uns 70 anys per l'impacte d'un coet en el Consell Regional de Gederot, en el districte sud d'Israel, així com dos ferits greus, sis moderats i set lleus.

A això cal afegir que l'alcalde de la ciutat beduïna de Kuseife, en el sud d'Israel, Abd a l'Aziz Nasara, ha informat a l'emissora pública israeliana Kan de quatre morts en la localitat, mentre que fonts mèdiques del centre mèdic de Soroka, a la ciutat de Beersheba, han confirmat al Times of Israel que l'hospital ha rebut almenys 80 ferits, a què cal sumar 21 a l'hospital de Kaplan.

CRIDA DE HAMÁS A LES ARMES

"L'enemic (...) s'ha atrevit a atacar el Mausoleu del Profeta. Estaven advertits", ha fet saber el comandant palestí en un comunicat recollit per l'agència de notícies palestina Maan, abans de recordar als "centenars de màrtirs i ferits a causa dels crims de l'ocupació".

El comandant lamenta que les peticions de Hamás per efectuar "intercanvis humanitaris" han estat rebutjades i "les violacions a Cisjordània continuen tots els dies".

Així mateix, i en una porció del seu comunicat recollida per The Times of Israel, el comandant de Hamás aprofita per demanar als àrabs israelians "que s'aixequin en armes contra Israel", en una part del missatge destinat a una comunitat assolada per mesos d'extrema violència entre els seus clans mentre la població lamentava la passivitat del Govern israelià a l'hora de contenir aquest vessament de sang.

"Avui, el poble està recuperant la revolució i revivint la Marxa de la Tornada", afirma Al Daif abans d'instar els àrabs a Jerusalem i dins d'Israel, en el Negev i Galilea a calar foc a la terra sota els peus dels ocupants".

CONTRAATAC ISRAELIÀ

En resposta, l'Exèrcit d'Israel ha iniciat un atac contra múltiples objectius de Hamás a la Franja de Gaza sense que de moment es tingui informació sobre el seu abast exacte.

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ja ha convocat per a les 13.00 una reunió d'emergència, mentre el ministre de Defensa del país, Yoav Gallant, ha assegurat que "Hamás ha comès un greu error aquest matí en declarar la guerra a l'Estat d'Israel".

"Els soldats de les FDI estan lluitant en tots els llocs d'infiltració contra l'enemic. L'Estat d'Israel guanyarà aquesta guerra", ha assegurat el ministre.

L'operació de Hamás té lloc en plena festivitat israeliana de la Simjat Torà, una celebració del llibre fonamental del judaisme, i un dia després del 50 aniversari del començament de la guerra àrab-israeliana a l'octubre de 1973 (tres setmanes de combats conegudes pels israelians com la guerra del Yom Kippur i pels àrabs com la Guerra d'Octubre).

Aquell dia, Egipte i Síria van llançar un atac en dos fronts contra Israel per recuperar els seus territoris perduts en la Guerra dels Sis Dies de 1967, quan Israel va capturar la Península del Sinaí a Egipte i Els Alts del Golán a Síria. El conflicte va acabar amb els Acords de Camp David i l'establiment d'Egipte com el primer país àrab que va normalitzar les seves relacions amb Israel.