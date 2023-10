Hamàs anuncia l'alliberament de dos ostatges nord-americans per motius humanitaris

MADRID, 20 oct. (EUROPA PRESS) -

El braç armat del moviment islamista palestí Hamàs, les brigades Ezzedin Al-Qassam, han anunciat aquest divendres l'alliberament de dos ostatges nord-americans per raons humanitàries gràcies a la mediació de Qatar, sense que de moment hi hagi confirmació per part dels Estats Units ni d'Israel.

"Alliberem als dos detinguts nord-americans per demostrar al poble nord-americà i al món la falsedat de les acusacions" abocades pel president dels Estats Units, Joe Biden, contra el moviment islamista, a qui ha descrit com una organització terrorista per la massacre de civils israelians que va cometre durant la seva incursió al sud d'Israel el passat 7 d'octubre.

L'organització descriu a les persones alliberades com una parella de "mare i filla", sense donar ara com ara més detalls, en un comunicat recollit per Al-Jazeera.