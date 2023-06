O.Pròxim.-Guterres demana a Israel que cessi "immediatament i per complet" les activitats d'assentament a Cisjordània

MADRID, 20 juny (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Nacions Unides, António Guterres, ha demanat al Govern d'Israel que "detingui i revoqui" la seva decisió de modificar els procediments de planificació d'assentaments a Cisjordània, quelcom que el té "profundament preocupat".

Guterres considera que aquests assentaments constitueixen "una violació flagrant del Dret Internacional" i són "un obstacle important" per aconseguir una pau "justa, duradora i àmplia".

En aquest sentit, el secretari general de l'ONU ha condemnat l'expansió d'aquests "assentaments il·legals" que suposen "un important impulsor de les tensions i la violència" a la regió, segons un comunicat de Nacions Unides.

A parer seu, la decisió del Govern d'Israel "aferma encara més l'ocupació" dels territoris palestins, "envaeix" la seva terra i els seus recursos, "obstaculitza la lliure circulació de població palestina" i "soscava el dret del poble palestí a la lliure determinació i la sobirania", s'afegeix en l'esmentada nota.

Guterres no només ha instat el Govern d'Israel al "cessament immediat i per complet de totes les activitats d'assentament" a Cisjordània, sinó que ha demanat també "mesures concretes per implementar els compromisos assumits".

El coordinador especial de l'ONU per al Procés de Pau a Orient Pròxim, Tor Wennesland, va alertar aquest dilluns que la decisió podria "accelerar l'expansió dels assentaments" i ha criticat igualment els preparatius per a un possible anunci la setmana passada sobre la construcció d'altres 4.000 unitats d'habitatge en assentaments.

Per la seva banda, el portaveu adjunt del Secretari General, Farhan Haq, ha fet constar el seu malestar pels esdeveniments ocorreguts a la ciutat cisjordana de Jenín --on cinc palestins van morir després d'una incursió israeliana-- i ha indicat que aquesta escalada de violència "amenaça amb sumir encara més a la regió en una crisi mortal".

"Totes les parts han d'abstenir-se d'emprendre accions que agreugin encara més la situació i prendre mesures per reprendre el camí polític", ha sentenciat Haq.