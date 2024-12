Els rebels houtis denuncien un nou atac contra la capital iemenita

MADRID 27 des. (EUROPA PRESS) -

Els rebels houtis de Iemen han denunciat aquest divendres un nou atac contra la capital, Sanà, enmig de l'escalada a Orient Pròxim arran de l'ofensiva israeliana sobre la Franja de Gaza després dels atacs del 7 d'octubre de 2023.

D'acord amb la cadena iemenita Masirah TV, propietat dels houtis, l'atac s'ha registrat al districte Main de la capital, tot i que, de moment, ni l'Exèrcit israelià ni el Comandament Central d'Estats Units (CENTCOM) s'han pronunciat sobre aquesta qüestió.

L'Exèrcit israelià ha bombardejat aquesta setmana l'Aeroport Internacional de Sanà i la governació d'Hodeida, causant almenys sis morts i 40 ferits, segons les autoritats controlades per la insurrecció.

L'atac es va produir durant la sortida d'un avió de l'ONU. Entre els ferits hi havia el copilot que transportava al director de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, així com del representant resident d'aquesta organització, el de Fons de Nacions Unides per a la Infància (UNICEF) i el director de comunicacions.

Els houtis, que controlen Sanà i altres zones del nord i l'oest del país des de 2015, han llançat diversos atacs contra territori d'Israel i contra bucs amb algun tipus de connexió israeliana arran de l'ofensiva desfermada contra la Franja de Gaza després dels citats atacs del 7 d'octubre de 2023.