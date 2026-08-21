Continua per tretzè dia el setge de Qusra, a Cisjordània, a mans de colons israelians

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MADRID 21 ago. (EUROPA PRESS) -
Diversos grups de colons israelians continuen endavant per tretzè dia consecutiu amb el setge a les habitatges del llogaret palestí de Qusra, a Cisjordània, on també estan desplegades les forces de seguretat d'Israel.
L'alcalde de Qusra, Abdel Azim Wadi, ha alertat que tant l'Exèrcit israelià com els colons que es troben a la zona continuen impedint a les famílies entrar i sortir de les seves llars, especialment a Ras al-Ain.
De moment, un dels habitatges ha estat pres per les forces de seguretat i convertit en un lloc militar, mentre que tot el llogaret ha estat declarat zona militar tancada, segons informacions de l'agència palestina de notícies WAFA.
Wadi ha denunciat que les famílies s'estan quedant sense aliments i medicines a causa de les restriccions imposades de la impossibilitat de rebre subministraments. A més, dijous els militars van destruir mobles i altres pertinences trobades a l'edifici pres.
La situació ha generat crítiques a escala internacional, i fins i tot l'ambaixador dels Estats Units a Israel, Mike Huckabee, ha denunciat els "terroristes israelians" que des de fa vénen assetjant a famílies palestines a la localitat, zona crítica de la violència dels colons i envoltada d'assentaments i llocs d'avançada il·legals.
La violència dels colons israelians contra els palestins a Cisjordània s'ha intensificat en els últims anys alhora que l'Exèrcit bombardejava la Franja de Gaza. La comunitat internacional ha denunciat que els assentaments són il·legals, fins i tot segons la legislació israeliana, les autoritats de la qual es mostren indiferents davant les accions que cometen aquests extremistes.