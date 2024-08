O.Próxim.- Borrell demana que la UE no tingui "tabús" per sancionar a ministres israelians que "inciten a l'odi"

BRUSSEL·LES, 29 ago. (EUROPA PRESS) -

L'Alt Representant de la Unió Europea per a Política Exterior, Josep Borrell, ha reclamat aquest dijous que la Unió Europea no ha de tenir "tabús" i ha d'usar les seves sancions per castigar a ministres israelians que "inciten a l'odi" contra palestins, enmig de la recrudescència d'atacs de colons violents contra civils a Cisjordània.

D'aquesta forma ha defensat la seva proposta de sancionar al ministre de Finances d'Israel, Bezalel Smotrich, i el titular de Seguretat Nacional, Itamar Ben Gvir, per les seves declaracions i suport a colons violents, assumpte que estarà sobre la taula dels ministres d'Exteriors del bloc en la reunió informal d'aquest dijous a Brussel·les.

"Certament he iniciat els procediments per demanar als Estats membres, si ho consideren apropiat, incloure en la llista de sancions a ministres israelians que han llançat missatges d'odi", ha declarat a la seva arribada a la reunió.

Segons ha explicat, aquests missatges són "inacceptables" i "van clarament contra el dret internacional", en incitar a l'odi contra la població palestina. És per això que ha reclamat que la UE "no tingui tabús" per aconseguir que es respecti el dret internacional a Orient Pròxim.

Segons el parer del cap de la diplomàcia europea, l'auge d'atacs contra població civil a Cisjordània és "completament inacceptable", per la qual cosa els ministres d'Exteriors que "elevin la veu" sobre la situació que es viu en territori palestí.

En tot cas, el propi Borrell ha reconegut que no té capacitat d'avançar amb les sancions i que en última instància depèn dels 27 seguir endavant amb la mesura. Així la reunió servirà de termòmetre sobre la intenció dels Estats membres d'avançar en mesures punitives contra els polèmics ministres israelians.

ELS 27 NO RECOLZEN ANAR TAN LLUNY I LIMITEN SANCIONS A COLONS VIOLENTS

A la seva arribada a la cita diversos ministres d'Exteriors europeus han refredat l'opció, en limitar la resposta de la UE a les accions dels colons violents. En el cas de Bèlgica, la ministra Hadja Lahbib, ha indicat que l'opció de castigar a ministres del govern de Benjamin Netanyahu està sobre la taula, però ha indicat que Bèlgica recolza "sancionis contra lideris d'organitzacions terroristes com Hamás i contra colons violents".

De costat de Suècia, Tobias Billstrom ha reconegut el "creixent problema" de violència extremista a Cisjordània. "Ens ho prenem seriosament i mirem com respondre per restablir l'ordre i que civils palestins no siguin atacats", ha indicat, lliscant l'opció de sancionar a més colons violents.

"Són molt greus els moviments que van ocórrer ahir a Cisjordània i el nivell de violència, que és absolutament insuportable i inacceptable", ha afirmat el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Albares, qui ha defensat que la UE usi els instruments a la seva disposició enfront d'Israel en el marc del Consell d'Associació, com va demanar Espanya junt amb Irlanda, alguna cosa que es va acordar a nivell dels 27 però que encara no s'ha materialitzat.

En aquest sentit, Albares ha recalcat que la UE ha de "utilitzar tota la gamma de mesures" a la seva disposició per aconseguir que torni la pau a la regió, però no ha entrat a la qüestió d'imposar sancions a Smotrich i Ben Gvir.

Per al seu col·lega irlandès, Micheal Martin, el nivell de mort i de destrucció és "xocant" i "inhumà" a Gaza. "És una guerra contra la població. No pot haver-hi una solució militar", ha assegurat. Així, ha dit que Irlanda recolza la recomanació de Borrell per sancionar a organitzacions que fomenten l'expansió dels assentaments i la idea de sancionar a ministres israelians.

Pel seu costat, la ministra d'Exteriors germana, Annalena Baerbock, ha avançat que Alemanya no descarta discutir sancions contra membres de l'Executiu de Benjamin Netanyahu, segons declaracions recollides per l'agència DPA. Fonts diplomàtiques indiquen que Berlín no es tanca a plantejar sancions davant de la gravetat de les declaracions dels ministres israelians.