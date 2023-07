O.Pròxim.- Almenys tres morts i 27 ferits per una operació de l'Exèrcit d'Israel a Jenín

MADRID, 3 jul. (EUROPA PRESS) -

Almenys tres palestins han mort i 27 han resultat ferits, dels quals set es troben en estat greu, com a conseqüència d'una operació de l'Exèrcit d'Israel a la ciutat cisjordana de Jenín, que ha inclòs bombardejos i la presència de forces terrestres.

Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han anunciat al seu compte de la xarxa social Twitter durant la mitjanit que els soldats israelians estan "atacant una infraestructura terrorista" a Jenín amb la finalitat de "contrarestar el terrorisme en tota la ciutat i al camp de refugiats de Jenín".

Les FDI han indicat que han atacat una caserna general de la facció de Jihad Islàmica de Palestina a Jenín, que també ha estat utilitzat com a lloc d'observació, lloc de reunió de "terroristes armats", lloc on s'acumulaven armes i explosius, i refugi per als sospitosos de realitzar atacs en els últims mesos.

REACCIÓ DELS PALESTINS

Jihad Islàmica ha confirmat l'atac contra la infraestructura de la seva filial, el Batalló Jenín, al mateix temps que ha confirmat que l'agressió "no assolirà els seus objectius" i que "Jenín continuarà sent un símbol de fermesa".

"Jenín no es rendirà i els nostres combatents estan decidits a confrontar i lluitar sense importar els sacrificis. L'enemic sionista té tota la responsabilitat per totes les conseqüències d'aquesta agressió", assenyala un comunicat.

A més, el líder del Moviment de Resistència Islàmica (Hamàs), Ismail Haniyeh, ha expressat que "la sang vessada a la terra de Jenín determinarà la naturalesa de la propera etapa de totes les adreces", fent una crida als cisjordans perquè recolzin a Jenín i defensin al seu poble.

El portaveu d'Hamàs, Hazem Qassem, ha confirmat "l'agressió generalitzada" contra el braç armat, les Brigades Al Qassam, "no assolirà els seus objectius i l'enemic sionista fracassarà". Així mateix, ha manifestat que el Govern encapçalat per Benjamin Netanyahu té "tota la responsabilitat" de l'agressió.

"Jenín ha demostrat al llarg de la història que és infrangible i té una gran capacitat per resistir a l'enemic", ha declarat, agregant que la resta de ciutats palestines continuaran el seu aixecament contra els crims d'ocupació.

Per la seva banda, el portaveu de la Presidència palestina, Nabil Abu Rudeineh, ha assegurat que "la seguretat i l'estabilitat no s'aconseguiran a la regió tret que el poble palestí ho senti" i que l'ocorregut a Jenín es tracta de "un nou crim de guerra" contra un "indefens poble", segons recull l'agència de notícies Wafa.

El moviment palestí Al Fatah ha indicat que la "bàrbara agressió de l'ocupació israeliana" contra el campament de Jenín" no dissuadirà als palestins "de continuar defensant els drets" del poble fins a aconseguir "la llibertat i independència".

"Són el sistema d'ocupació terrorista que no va trobar res més que bombardejos destructius i l'ús desproporcionat de la força, la qual cosa indica que l'assetjat govern d'ocupació està intentant, a través del vessament de sang, de buscar camins escalonats per evitar l'exacerbació de les seves crisis internes", resa un comunicat recollit per Wafa.

Aquest atac es produeix menys de dues setmanes després que les FDI matessin amb un dron a tres supòsits terroristes palestins responsables de diversos tirotejos a Cisjordània, en el qual ha estat el primer atac "dirigit" en aquest territori des de 2006.

MISSATGES PER PART D'ISRAEL

Segons una font de seguretat citada pel portal Ynet, Israel ha enviat "missatges a Gaza, tant a Hamàs com a Jihad Islàmica, perquè es mantinguessin al marge i que es tractava d'una operació limitada i s'estan preparant per a qualsevol desenvolupament".

Per la seva banda, Jihad Islàmica ha comunicat que les diferents faccions de la resistència palestina a la Franja de Gaza es troben en una reunió per "donar seguiment a la bàrbara agressió contra Jenín" i ha assegurat que no permetran la invasió.

"Les forces de seguretat han estat treballant en les últimes hores amb un esforç concentrat contra els focus del terrorisme a Jenín. Contra el terrorisme adoptarem un enfocament ofensiu i proactiu: qualsevol que danyi als ciutadans d'Israel pagarà un alt preu", ha publicat el ministre de Defensa israeliana, Yoav Gallant, en el seu compte de Twitter.

"Supervisem d'a prop el comportament del nostre enemic: el sistema de seguretat està preparat per a qualsevol escenari. Enforteix a les FDI i al Shin Bet en la seva decidida activitat. Perseguirem i aconseguirem al nostre enemic", ha afegit Gallant.