O.Pròxim.- Almenys sis palestins ferits per enfrontaments contra l'Exèrcit d'Israel a Cisjordània

Soldats israelians arriben a Ramallah per demolir la casa del pressumpte autor de l'atemptat en una parada d'autobús al novembre



MADRID, 8 juny (EUROPA PRESS) -

Almenys sis palestins han estat ferits per bales i gas lacrimogen després d'enfrontar-se a les Forces de Defensa d'Israel (FDI) a la ciutat cisjordana de Ramallah, on van demolir la casa del presumpte autor d'un atemptat amb dos morts en una parada de bus a Jerusalem el novembre passat.

"Les FDI van destruir anit la casa del terrorista Islam al Faruq a la ciutat de Ramallah. El terrorista va dur a terme un atac el 23 de novembre de 2022 (...) durant el qual va detonar explosius en dos escenaris a Jerusalem. En l'atac, Aryeh Shchoupek i la difunta Tedsa Tschuma van ser assassinats i desenes d'altres civils van resultar ferits", ha comunicat l'Exèrcit israelià en el seu compte de Twitter.

Els enfrontaments, que s'han saldat amb almenys quatre ferits de bala i dos més per inhalar gas lacrimogen, han esclatat als voltants de l'habitatge del suposat autor de l'atemptat, Islam al Faruq, segons ha publicat l'agència palestina de notícies Felesteen.

Al Faruq, de 26 anys, encara està detingut a l'espera de judici després d'haver estat sotmès "a una dura investigació", ha assegurat la pròpia agència.

L'Exèrcit israelià ja va avisar al febrer la família del sospitós sobre la seva intenció de demolir la casa, segons el diari 'The Times of Israel', i és que les autoritats israelianes derrueixen regularment cases de palestins acusats per terrorisme.

Segons l'agència de notícies palestina Wafa, Israel ha demolit i s'ha apoderat de 42 edificis a Jerusalem i Cisjordània entre els dies 2 i el 15 de maig, que han provocat el desplaçament de 50 palestins, entre ells 23 nens.