Almenys 100 morts i 150 ferits per un bombardeig d'Israel contra una escola de ciutat de Gaza

Les FDI reconeixen un atac a un complex escolar suposadament utilitzat com a "caserna militar" de Hamàs

Almenys altres vuit civils han mort per bombardejos israelians sobre Nuseirat i Deir al Balá



MADRID, 10 ago. (EUROPA PRESS) -

Almenys 100 persones han mort i més de 150 han resultat ferides en la matinada d'aquest dissabte a conseqüència d'un bombardeig de l'Exèrcit d'Israel contra una escola en ciutat de Gaza, segons han informat les autoritats gazianes, sota el comandament del Moviment de Resistència Islàmica (Hamàs).

"L'Exèrcit israelià està cometent una massacre dins de l'escola Al Tabin a la ciutat de Gaza, amb més de 100 morts i desenes de ferits, i això s'emmarca clarament en el crim de genocidi i neteja ètnica contra el nostre poble palestí", ha assenyalat el Govern gazià en un comunicat difós a Telegram.

Les autoritats gazianes han denunciat que les Forces de Defensa d'Israel (FDI) van bombardejar "directament" aquest centre emprat com a refugi pels desplaçats arribats al barri Al Daraj, a l'est de ciutat de Gaza, mentre aquests realitzaven les seves oracions. Això ha elevat ràpidament el nombre de víctimes mortals el que, alhora, està dificultant als equips d'emergència recuperar tots els cossos.

En comentaris posteriors a l'agència de notícies turca Anatolia, un portaveu de Defensa Civil ha precisat que l'escola va ser objecte de dos atacs, un contra la sala d'oració i un altre contra un pis reservat per a les dones. Un 90% dels ocupants de tots dos objectius han mort en el bombardeig, afegeix el portaveu. Els ferits estan sent traslladats a l'Hospital Nacional Àrab, la majoria en estat "molt greu", ha anunciat d'altra banda l'agència oficial de notícies palestina Wafa.

Les autoritats gazianes estimen que el bombardeig israelià ha estat efectuat amb almenys tres bombes pesades (d'uns 900 quilos cadascuna), segons ha manifestat el cap de l'Oficina de Mitjans del Govern de Gaza, Ismail al Thawabta, en declaracions a la cadena Al Jazeera.

El Govern de Gaza ha condemnat en els termes "més enèrgics" aquesta "horrible massacre" i ha cridat al "món sencer" al fet que faci el propi: "Fem plenament responsables d'aquesta massacre a Israel i a l'Administració nord-americana", ha agregat.

UNA "CASERNA GENERAL" DE HAMÀS

Per la seva banda, l'Exèrcit israelià han reconegut un atac de les seves forces aèries sobre l'esmentada escola, al·legant que aquesta estava sent utilitzada com a "caserna militar" de Hamàs.

"Avui, un avió de la Força Aèria ha atacat, sota l'adreça d'Intel·ligència de les Forces de Defensa d'Israel, el Shin Bet i el Comando Sud, a terroristes que operaven en una caserna militar situada en el complex escolar 'Al Tabin', prop de la mesquita de Darj Tafà, zona utilitzada com a refugi per als residents de la ciutat de Gaza", han explicat les FDI en una publicació a la xarxa social X.

Les forces israelianes han justificat l'agressió contra l'esmentada "caserna general" argumentant que els "terroristes de Hamàs" la utilitzaven "per amagar-se" i que "des d'allà van planejar i van promoure operacions terroristes contra les forces de Tzáhal i els ciutadans de l'Estat d'Israel".

En aquest context, defensen les FDI en la mateixa publicació, "es van prendre moltes mesures per reduir les possibilitats de danyar a civils, inclòs l'ús d'armament de precisió, mesures contractuals i informació d'intel·ligència".

"L'organització terrorista Hamàs viola sistemàticament el Dret Internacional i opera des de refugis civils, mentre utilitza a la població com a escut humà per a l'activitat terrorista", han sentenciat.

Poc després, el portaveu internacional de l'Exèrcit israelià, Nadav Shoshani, ha precisat que "aproximadament una vintena de milicians de Hamàs i Yihad Islàmica, inclosos comandants d'alt rang, operaven des del recinte atacat" i que, segons una revisió inicial, les xifres de morts denunciades per les autoritats gazianes "no coincideixen amb la informació" que barregen les forces de seguretat israelianes.

NOUS ATACS EN NUSEIRAT I DEIR Al BALÁ

Prèviament, altres bombardejos de l'Exèrcit israelià han matat almenys a vuit civils i han causat un nombre encara per determinar de ferits en els campaments de refugiats de Nuseirat i Deir al Balá, a la Franja de Gaza, ha informat WAFA.

Un primer bombardeig ha impactat contra un habitatge familiar situat a la zona occidental del camp de Nuseirat, situat en el centre de l'enclavament palestí, posant fi a la vida de quatre persones i deixant a més diversos ferits, així com danys col·laterals en dues cases limítrofes. Un segon atac sobre un altre nucli residencial de Nuseirat --aquesta vegada en el sud-- ha ferit a quatre persones més.

Així mateix, s'ha registrat una agressió per part de les tropes d'Israel contra una tenda de campanya propera a una escola de la part oriental de Deir al Balà, també en el centre de la Franja. Allí, quatre persones han mort fruit de l'atac.

L'últim balanç del Ministeri de Sanitat gazià revela que l'ofensiva militar llançada per Israel a la Franja de Gaza després dels atacs del passat 7 d'octubre ha deixat fins ara 39.699 morts i 91.722 ferits.

Israel va iniciar la seva ofensiva contra la Franja després dels atacs del 7 d'octubre, que van deixar prop de 1.200 morts i uns 240 segrestats. A aquests balanços de víctimes se sumen prop de 600 palestins morts a Cisjordània, inclosa Jerusalem Aquest, en operacions per part de les forces israelianes o en atacs perpetrats per colons des d'aquesta data.

També caldria sumar prop de 500 morts i més de 1.500 ferits a Líban conseqüència dels atacs israelians, segons dades del Ministeri de Sanitat libanès.