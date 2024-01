Xifren en 150 els morts en el setge militar israelià a l'hospital de Jan Yunis

MADRID, 27 gen. (EUROPA PRESS) -

El Ministeri de Sanitat del Govern de la Franja de Gaza --controlat per Hamás-- ha informat de la mort de 150 persones com a conseqüència dels cinc dies de "setge" militar israelià contra l'Hospital Nasser, situat a Jan Yunis, en el sud de la Franja de Gaza.

El portaveu del Ministeri, Ashrarf al Qudra, ha destacat que encara tenen unes 30 cadàvers que no han pogut ser identificats i que es troben en el dipòsit del centre sanitari.

A més el 90 per cent del personal mèdic del centre sanitari ha estat ja evacuat, segons ha explicat el cap de Ciriugía Plàstica i Sistema Ossi de l'hospital, Ahmed al Moghrabi, en declaracions a la cadena Al Yazira.

Només queden a l'hospital vuit cirurgians i alguns infermers, i la resta ha partit cap a Rafá fugint dels trets i bombardejos. "Centenars de pacients necessiten atenció i operacions, però he deixat de fer intervencions quirúrgiques perquè no hi ha prou personal. Només m'ocupo dels casos més urgents", ha explicat.

L'hospital porta cinc dies assetjat, un període en què ningú ha pogut entrar, ni subministraments mèdics, ni aigua ni menjar. "No sabem quant temps podrem resistir en aquestes circumstàncies", ha dit.